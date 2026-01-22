Ани Салич сменя фамилията! Къде е Сотир

Ани Салич скоро няма да е Салич, а Цацарова. Звучи добре, нали – Ани Цацарова... А и вярно, че със старата фамилия е известна на зрителите и всички в България, но пък бива ли да продължава да я носи, след като отдавна е разведена с Бранко Салич, а от три години е щастлива със Сотир Цацаров?!

Още през 2022-ра водещата и бившият главен прокурор се появиха заедно и обявиха връзката си пред всички. Очевидно бе, че се обичат, намерили са се и нямат какво да крият. Ани не е била любовница на Цацаров, който оставил всичко на бившата си съпруга и културно се развел с нея, вместо да я лъже.

Двамата със Салич пътуваха често по света, наслаждаваха се на тихите моменти заедно и не след дълго решиха да заживеят под общ покрив. А днес, няколко години по-късно, на лявата ръка на новинарката блести красив годежен пръстен.

Халка липсва, което ще рече, че двамата не са се венчали тайно, а са още сгодени. Близки до обкръжението им източници разказаха, че предложението за брак на Цацаров било много сладко и романтично, без никаква показност.

Всъщност точно така живеят и самите те, което им прави чест – без фанфари, без тъпани, без еднакъв стайлинг и позьорски снимки в нета... „Щастливи са наистина, затова и не им трябва излишен шум. Не са като онези, които „чупят стойки“, а извън камерата дори не си говорят“, коментират източниците.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com