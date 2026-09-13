Ани Салич сменя фамилията! Къде е Сотир
Предстои нещо знаменателно за двойката
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Предстои нещо знаменателно за двойката
Разследването за взрива в завода "Миджур", където загинаха 15 души, приключва до месец. Това стана ясно от думите на главния прокурор Сотир Цацаров по...
София. ДСБ поиска главният прокурор Сотир Цацаров да инициира снемането на депутатския имунитет на Волен Сидеров за хулиганско поведение, заплашващо...