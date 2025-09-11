93-годишен плувец обра овациите на Държавното първенство за ветерани

93- годишният плувец Тодор Керчев за пореден път показа, че възрастта е без значение, ако имаш млад дух и хъс за победа.

Той счупи рекорда за най-възрастен плувец в Пазарджик на Държавно лично първенство по плуване за ветерани.

Тодор Керчев е роден на 25 юли 1932 г. в Русе. И се занимава се със спорт цял живот. Първото му състезание и първата му победа са на 100 м свободен стил през 1950 година на състезание в родния му град Русе. Навремето е бил шампион на Балканите и в колекцията си има над 300 медала от състезания в страната и чужбина.

"Преди да започна с плуването тренирах футбол, волейбол и лека атлетика. По-късно започнаха да правят басейните и се насочих към плуването", върна се назад в спомените си Тодор Керчев.

Силата на Тодор е в дългите дистанции и в маратона, където се изявява от 1960 г. На Световното първенство по плувен маратон на Охридското езеро през 1966 г. се класира трети. Рекордьор е на Полша на 1500 м св.стил за над 80-годишни плувци.

И до днес Тодор Керчев е състезател в национални и международни турнири, а в Държавното първенство по плуване за ветерани в Пазарджик за пореден път доказа, че няма конкуренция в своята възрастова група, пише marica bg.

