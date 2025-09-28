6 зодии имат шанс за приказно забогатяване до дни

Енергийните потоци на Вселената оформят период, в който шест зодиакални знака могат да очакват

значителни промени във финансовия си живот.

От края на септември сме под влиянието на мощна енергийна промяна, която ще донесе значителни изменения в доходите, договорите и възможностите за кариера, пише YourTango.

Марс, символът на решителност и амбиция, навлезе в Скорпион на 22 септември,

вдъхвайки на родените под тези знаци фокус и решителност да постигнат целите си, включително финансовите.

Професионалният астролог Елена Хатор обяснява, че енергията на този период е особено „експлозивна“, тъй като Марс образува напрегнат аспект с Плутон във Водолей до 1 октомври,

засягайки всички финансови въпроси.

Хатор отбелязва също, че Марс ще остане в Скорпион до 3 ноември, което ще позволи на финансовите промени да се проявят постепенно в продължение на няколко седмици.

Овен

Овенът, управляван от Марс, ще почувства мощен прилив на енергия за постигане на финансовите си цели. Марс, подравнен със Скорпион, ще осигури яснота на мисълта и мотивация, а сътрудничеството с партньорите ще позволи значителни печалби. Астрологът обаче предупреждава за важността на контрола върху разходите: без умереност, изкушението за бързо харчене може да подкопае дългосрочните резултати.

Телец

Телецът може да очаква значителни финансови промени до ноември 2025 г. Хатор отбелязва, че Марс го прави особено силен в преговорите и бизнес въпросите. През следващите седмици Телецът ще демонстрира яснота на мисълта и убедителност, което ще му помогне да демонстрира своята стойност и да постигне успех в сделките. Астрологът уточнява, че убеждаването ще достигне своя връх в средата на октомври, когато Меркурий и Марс са в съвпад, което прави това благоприятно време за печелене на пари или сключване на доходоносни договори.

Лъв

През този период Лъвовете ще изпитат увеличени финансови възможности и ще се откроят от конкуренцията. Хатор обяснява, че Марс в Скорпион им дава силата да постигат цели и да откриват нови възможности. До ноември Лъвовете ще могат да се възползват от възможности, които на пръв поглед изглеждат твърде добри, за да са истина, независимо дали става въпрос за повишение или стартиране на страничен проект, и да печелят значителни доходи.

Скорпион

Скорпионите преживяват особено благоприятен период за финансов растеж. Хатор подчертава, че Скорпионите са изпитвали трудности от края на 2023 г., но сега са се възстановили напълно. Те могат да сключват сделки и да промотират идеите си с голяма ефективност. Астрологът вярва, че постоянството е ключът към успеха: за да останете на върха, трябва да сте последователни в действията си.

Козирог

Козирозите ще могат успешно да постигнат целите си и да пожънат финансови награди. Хатор отбелязва, че въпреки склонността си да работят самостоятелно, Козирозите трябва да се заемат с групови проекти и работа в мрежа, особено през втората половина на октомври. Новолунието във Везни на 21 октомври ще бъде благоприятно време за осъществяване на планове и получаване на печалби.

Водолей

Водолеите активно ще се стремят към финансови резултати и този период ще изисква енергия и решителност. Астрологът отбелязва, че не само знанията, но и връзките ще играят решаваща роля – срещите и общуването с хора ще помогнат за постигане на кариерен и финансов напредък. С правилния подход този период може да бъде един от най-успешните кариерни периоди на 2025 г.

