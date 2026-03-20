4 зодии получават съдбоносен знак на 21 март

На 21 март четири зодии получават мощен сигнал от Вселената. В събота той се появява точно по правилния начин.

Луната в Телец е свързана изцяло с доверието. Доверяваме се на себе си и на невидимия план на Вселената.

ози лунен транзит ни кара да се чувстваме стабилни и непоколебими в пътя си, пише Your Tango.

ТЕЛЕЦ

Доверяваш се, че можеш да направиш всичко необходимо, защото се чувстваш добре. Чувстваш се здрав и най-накрая усещаш как тялото и умът ти работят в синхрон.

Макар това да звучи странно, истината е, че понякога си саморазрушителен, без дори да го осъзнаваш. По време на този транзит обаче всичко си идва на мястото. Знаците са навсякъде и ти помагат да разбереш кой си всъщност.

РАК

Водиш се от това, което те кара да се чувстваш най-сигурен и това не означава, че те е страх. Означава, че си умен. Когато решиш да продължиш напред с нещо, първо се уверяваш, че то ще проработи.

Знаците на деня се появяват под формата на места и хора, които ти засвидетелстват уважение и ти позволяват да се чувстваш емоционално защитен с тях.

ДЕВА

Склонна си да търсиш знаци и по-дълбок смисъл в неща, които на пръв поглед изглеждат случайни. Но работата при теб е там, че ти ги откриваш.

Вслушваш се внимателно в знаците на деня и установяваш, че те се появяват като интуитивни прозрения, които не можеш да игнорираш. Този транзит ти дава увереността, че решението, което си взела наскоро, е правилното за теб.

Ако това означава да останеш на същия път, по който вървиш досега – така да бъде. Това е твоят избор и след като той все още работи, е достатъчно добър, за да се придържаш към него.

КОЗИРОГ

Ако има знак, който наистина ще те грабне в този ден, това е онзи, който ти показва къде е структурата. Това означава, че виждаш какво работи и какво не, и се насочваш към първото.

Голяма част от това, което преживяваш по време на този лунен транзит, е свързано с онова, което си изградил сам по-рано. Доверяваш се на себе си и затова знаеш кое от твоите творения ще устои на времето.

