На 19 октомври в София започнаха снимките на „Чамкория“. Това е вторият филм на режисьора Виктор Божинов по роман на Милен Русков след пожъналия огромен успех „Възвишение“.

Премиерата на „Чамкория“ по кината се очаква през 2027 г.

Копродуценти на лентата са Българската национална телевизия и Falconwing Studio.

„Благодарен съм на съдбата, че отново мога да режисирам филм по роман на Милен Русков. Искам да създам филм, който вълнуващо и забавно да разказва за един от най-сложните периоди от новата ни история. Нашата цел е да привлечем и младата публика, която трябва да научи повече за тези интересни времена,“ казва режисьорът Виктор Божинов.

Действието на „Чамкория“ се развива през 20-те години на XX век – колоритна епоха на ожесточени политически сблъсъци, саморазправи, политически убийства и изчезвания. В центъра на разказа е таксиметровият шофьор от Банишора Бай Славе – ветеран от Солунския фронт, чийто пиперлив хумор и изтощение от несигурността на времената се превръщат в глас на цяло едно поколение.

Ролята му Виктор Божинов поверява на обичания актьор Малин Кръстев.

„Малин Кръстев е брилянтният типаж за тази сложна роля на човек, на когото се случват твърде много неща за твърде кратко време. В лицето му виждаме цялата епоха – България преди сто години, разпъната между идеали и разочарования,“ казва още Виктор Божинов.

Антипода на Бай Славе – анархиста с прякор Джина, във филма ще изиграе Христо Петков, с когото Божинов работи във филмите си „Възвишение“ и „Бягство“.

Филмът е подготвян в продължение на осем години, през които Виктор Божинов събира впечатляваща колекция от автентични предмети, костюми и превозни средства от епохата, включително стогодишен омнибус, докаран от Холандия и преработен изцяло за нуждите на продукцията.

В „Чамкория“ Виктор Божинов отново ще разчита на утвърдения си творчески екип – оператор е Антон Бакарски, автор на музиката е Петър Дундаков, художник е Росица Бакева, художник костюмите – Мина Кайе, монтажист – Нина Алтъпармакова.

Снимките на „Чамкория“ ще протекат на два етапа – есенен и пролетен, като в момента се снима в София и Боровец, включително в Царска Бистрица. Част от възстановката на историческата епоха ще се постигне със специални технологии, които са използвани от хитовия сериал „Мандалорецът“, а сега за първи път ще влязат и в българското кино. Освен високотехнологични средства, екипът ще създаде и хиперреалистични макети на софийската архитектура от началото на 20 век.

„Чамкория“ е продукция на „Талънт партнърс“ в копродукция с Българската национална телевизия и Falconwing Studio. Изпълнителен продуцент е “Гала филм” с подкрепата на Национален филмов център. Проектът се осъществява със спомоществователството на Столична община, Столична програма “Култура”, Община Самоков, Негово Величество Симеон Втори, както и на компаниите Rila Sport, Solent, Мото-Пфое, Mото-Пфое Рентал, Ретро музей и изба „Златен Рожен“, Cleaning Spot и др.

В ролите

Бай Славе - Малин Кръстев

Джина - Христо Петков

Госпожица Мици - Изабела Иванова

Госпожица Греци - Мадлен Чаилева

Стрината - Диана Спасова

Инж. Цветков – Пламен Манасиев

Сценарист и режисьор

Виктор Божинов

Оператор

Антон Бакарски

Композитор

Петър Дундаков

Художник

Росица Бакева

Художник костюми

Мина Кайе

Монтаж

Нина Алтъпармакова

Продуцент

Виктор Божинов

Изпълнителен продуцент

Галина Тонева

Продуценти:

Талънт партнърс

Копродуценти:

Българска национална телевизия

