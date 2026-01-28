Тъстът на Бруклин Бекъм развърза кесията: ето колко дава на младите

Съпругата на Бруклин Бекъм – Никола Пелц – получава месечна издръжка от 1 милион долара от баща си, милиардера Нелсън Пелц, твърдят британски медии. Сумата рязко контрастира с финансовата подкрепа, която Бруклин получава от родителите си – Дейвид Бекъм и Виктория Бекъм. Сега Никола ще ги дели със съпруга си, и така двамата ще имат прилични месечни доходи като съберат активите си накуп.

Според коментар на журналистката Марина Хайд в подкаста "The Rest Is Entertainment", семейство Бекъм помагат на сина си, но далеч не в „фантастични размери“.

От това, което чувам, Бекъмови дават на Бруклин пари, но не безумни суми. Те имат идея той да стъпи сам на краката си и да стане независим“, казва Хайд.

Разликата между двете фамилии не е само културна, но и финансова. Състоянието на Нелсън Пелц се оценява на около 1,6 млрд. долара, което значително надвишава общото богатство на Бекъмови, изчислявано на около 680 млн. долара.

Източници твърдят, че именно тези различия са в основата на напрежението между двете семейства, особено около брачния договор на двойката. По непотвърдена информация Бруклин е подписал предбрачно споразумение, което силно защитава интересите на фамилия Пелц.

Луксозен живот в Лос Анджелис

Бруклин Бекъм и Никола Пелц живеят в луксозно имение за около 11 милиона паунда в Холивуд, като според публикации основен собственик на имота е именно Никола. Двойката се е установила там преди повече от година.

Източник, цитиран от "The Sun", коментира ситуацията така:

Парите, както гласи клишето, са коренът на злото. В случая с Бекъмови и Пелц това се оказва вярно. Дейвид и Виктория са деца на работническата класа, които са постигнали всичко сами. Те не смятат, че е правилно просто да дадат на сина си милиони – какъв урок би било това?

Нелсън Пелц не е типичен наследствен милиардер. Той изгражда богатството си, след като заедно с брат си поема семейния бизнес със замразени храни, а по-късно прави състояние чрез придобиването и продажбата на индустриалния гигант Triangle Industries през 80-те години.

Вместо да се оттегли, Пелц се насочва към т.нар. „активистко инвестиране“ – купува дялове в големи компании и настоява за радикални промени в управлението им.

И когато става дума за дъщеря му – щедростта очевидно няма граници. Още през 2022 г. той плати около 3,5 млн. долара за сватбата на Никола и Бруклин, демонстрирайки, че приема зетя си под крилото си.

