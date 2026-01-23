"Онзи танц"! Ето кой съсипа сватбата на Никола Пелц и Бруклин Бекъм

Сватбата на Никола Пелц и Бруклин Бекъм е била прекъсната драматично, след като семейството на булката е напуснало тържеството по време на танц между младоженеца и майка му – Виктория Бекъм.

Разкритието идва от DJ Fat Tony, който е бил нает да озвучава събитието - той говори ексклузивно за "Daily Mail". По думите му ситуацията е била „крайно неловка“, а последиците – болезнени за всички замесени.

„Това трябваше да е моментът на младоженците“

Инцидентът се разиграва по време на изпълнение на живо на Марк Антъни, който пее любовна песен на сцената. В момент, когато всички очакват първия танц на булката и младоженеца, певецът кани първо Бруклин, а след това – изненадващо – и Виктория Бекъм.

„Таймингът беше напълно неподходящ. Това беше моментът на булката и младоженеца“, казва Fat Tony.

Танцът продължава около три минути. Според свидетеля ръцете на Бруклин са били на кръста на майка му, а нейните – около врата му, докато двамата танцуват бавно на сцената.

Реакцията е мигновена.

Никола Пелц напуска залата разплакана, а след нея си тръгва и цялото ѝ семейство. Малко по-късно Бруклин също напуска сцената, видимо смутен, за да отиде след съпругата си.

„Никола беше съкрушена. Семейството ѝ я последва. Бруклин изглеждаше унижен и отиде да я търси“, разказва диджеят.

Кой е виновен?

Fat Tony твърди, че инициативата не е била нито на Виктория, нито на Бруклин, а на самия Марк Антъни. По думите му певецът е дал конкретни инструкции от сцената:

„Постави ръцете си на кръста на майка си.“

„Това е латино култура, любовна песен, бавен танц – не е било нещо вулгарно. Но въпросът е как се е почувствал Бруклин. Ако за него е било неловко – значи е било неловко“, подчертава диджеят.

Публичният взрив

Скандалът избухва с пълна сила, след като Бруклин публикува шестстранично изявление, в което твърди, че майка му е „присвоила първия му танц“ и го е оставила „неудобно изложен и унизен“ пред всички гости.

Fat Tony признава, че ситуацията е ескалирала заради публичността:

„Понякога най-малките неща стават най-големите, когато се извадят на показ.“

„Това не са Уолтънови“

Диджеят, който е дългогодишен приятел на семейство Бекъм, коментира и по-широкия контекст:

„Семействата понякога не се разбират. Това не са Уолтънови – това са Бекъм. При всяко семейство има проблеми, просто тук всичко се разигра публично.“

Той призовава конфликтът да утихне, напомняйки, че зад мемовете и подигравките стоят хора в болка:

„Има двама души, които страдат. Хората трябва да го помнят. Време е това да се уталожи.“

Представители на Бруклин и Никола са били потърсени за коментар, но към момента такъв няма.

