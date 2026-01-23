Кралска двойка обяви развод след 25 години брак

Принц Бернхард и принцеса Анет от Оран-Насау обявиха решението си да се разведат след 25 години брак . Холандската двойка, която има три деца, публикува изявление, в което споделя новината.

В изявлението се казва: „След 25 години брак решихме да прекратим брака си. Това решение е взето по взаимно съгласие и с взаимно уважение.“ Те казаха, че „грижите и възпитанието“ на децата им ще останат техен основен фокус.

В изявлението се добавя: „Ще продължим да споделяме грижите и възпитанието на трите ни деца. Въпреки това, това остава трудна стъпка и затова молим за разбиране и уважение, и дискретност", казват те.

Те имат дъщеря Изабела, на 23 години, и двама синове - Самюъл, на 21 години, и Бенджамин, на 17 години.

Принц Бернхард и принцеса Анет обявиха годежа си през март 2000 г. Двойката се ожени на гражданска церемония на 6 юли 2000 г.

Бернхард е син на принцеса Маргрит Нидерландска (Маргрит Франциска), третата дъщеря на кралица Юлиана и принц Бернхард. Като леля на управляващия монарх, крал Вилем-Александър, тя е член на холандския кралски дом и понастоящем е осма и последна в линията на наследяване на трона.

