Ново поколение psytrance събитие завладява Bunker Club

Събитие от ново поколение на електронната сцена ще събере любителите на психеделичната музика тази събота в Bunker Club. Под името Reactrance: Elements ‘Earth’ организаторите обещават преживяване, което надхвърля рамките на традиционното парти.

Идеята зад Reactrance възниква през 2022 година като съвместен проект на PsyRitual и Slimec. За сравнително кратко време форматът успява да се утвърди като една от активните движещи сили в развитието на психеделичната култура в България.

Събитията от серията се отличават с фокус върху цялостното изживяване – от музикалната селекция до атмосферата и връзката между участниците. Организаторите залагат на концепция, в която публиката не е просто наблюдател, а активна част от случващото се.

По време на вечерта посетителите ще могат да се потопят в подбрана селекция от изпълнители, които ще представят различни нюанси на психеделичния транс. Според организаторите, именно музиката е основният елемент, който обединява хората и създава усещане за споделена енергия.

Събитието ще се проведе в Bunker Club с начален час 22:22.

Входът е организиран на два етапа:

· до 23:23 часа – 10 евро

· след 23:23 часа – 15 евро

Очакванията са вечерта да привлече както утвърдени почитатели на жанра, така и нова публика, търсеща различен тип нощно изживяване.

С Reactrance: Elements ‘Earth’ организаторите заявяват амбиция да продължат да развиват сцена, в която музиката, атмосферата и общността се сливат в едно.

