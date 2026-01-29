На колко години е тази кукла

Рожден ден има тази култова кукла, и цялото предаване, което ни приковаваше пред БНТ навремето.

"Точно в 11.30 преди 36 години ни закука кукувицата и от тогава не ни е пускала. Пролетта се смени с есен (и в политически смисъл) "зимата идва", както казват в едно друго предаване, но куклите не остаряват... Всички замесени все се убеждаваме, че по-смешно не може да стане и всеки път сме смешно изненадани. Както казала тоалетната чиния, много вода изтече, видях и някои добри неща. Да сте живи и здрави кукувци - създатели и зрители! Духът ви е жив и весел, слава Богу", написа Любен Дилов-син, един от сценаристите на предаването. От него се излюпиха куп родни звезди.

Куклата на "Ку-ку" се считаше, че е направена по образ и подобие на Зуека, който й даваше глас в ефир.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com