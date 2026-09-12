На колко години е тази кукла
Любен Дилов-син припомни за култовото предаване
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Любен Дилов-син припомни за култовото предаване
Любен Дилов-син винаги е интересен събеседник
Част от "кукувците": Георги Крумов, Жени Костадинова, Алберта Алкалай, Мадлен Алгафари, Нидал Алгафари, Иван Татарски, Стефка Райкова, Снежка Симеонов...
Телевизията среща Калин Иванов с Мартин Скорсезе и Изабел Юпер
София. Единайсет лева бил първият хонорар на Камен Воденичаров за предаването "Ку-ку". Колегата му Влади Въргала пък взимал пет. В сутрешния неделен...