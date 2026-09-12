Всичко за Ку-Ку

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“Ку-ку” се завръща по БНТ

“Ку-ку” се завръща по БНТ

София. Единайсет лева бил първият хонорар на Камен Воденичаров за предаването "Ку-ку". Колегата му Влади Въргала пък взимал пет. В сутрешния неделен...

21 януари | 0:11
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