Матю Макконъхи бори изкуствения интелект по нестандартен начин

От години актьори предупреждават, че индустрията за изкуствен интелект планира да продава техните образи и гласове – със или без съгласието им – което поставя под заплаха самото им препитание. Тези опасения бяха в основата и на мащабната стачка в Холивуд през 2023 г.

Вече има и конкретни действия. Скарлет Йохансон заплаши OpenAI със съд заради версия на ChatGPT, която според нея имитира гласа ѝ, а двама озвучаващи актьори заведоха дело срещу стартъп, обвинявайки го, че е използвал гласовете им за обучение на ИИ без разрешение. Напрежението ескалира миналата година, когато компания представи изцяло дигитален „ИИ актьор“ с името Тили Норууд – ход, посрещнат с почти единодушно възмущение и страх, че машините ще изместят хората от екрана.

За да избегне подобен сценарий, Матю Макконъхи е избрал нестандартна, но потенциално ефективна защита. „Уолстрийт Джърнъл“ съобщава, че актьорът е подал осем заявки за търговска марка в Американското патентно ведомство, включващи видеа и аудиоклипове, на които той „гледа, усмихва се и говори“, предава БГНЕС.

Всички заявки вече са одобрени – включително и клип, в който Макконъхи произнася култовата си реплика „Alright, alright, alright“ от филма „Объркани и непокорни“ от 1993 г.

„Искаме да сме сигурни, че ако гласът или образът ми някога бъдат използвани, това ще стане с мое одобрение и подпис“, заяви актьорът. „Целта ни е да очертаем ясна граница на собственост, в която съгласието и посочването на източника да бъдат норма в един свят, доминиран от изкуствен интелект“, допълни той.

Идеята е този ход да даде силна правна основа за съдебни действия, ако компания или отделно лице се опита да печели от неговия образ чрез ИИ. „В момент, когато всички се лутат как да се справят със злоупотребите с изкуствен интелект, ние вече разполагаме с инструмент – или да спрем някого веднага, или да го изправим пред федерален съд“, коментира адвокатът на Макконъхи Джонатан Полак.

Дали стратегията ще проработи, предстои да стане ясно. В момента редица дела за нарушаване на авторски права от ИИ компании се разглеждат в американските съдилища. „Не знам какво в крайна сметка ще реши съдът, но поне трябва да бъде изпробвано“, признава другият му адвокат, Кевин Йорн.

Юристи отбелязват, че законът става особено неясен при ИИ платформи за видео като Sora на OpenAI, която позволява създаването на фотореалистични клипове с известни персонажи и актьори – въпреки заявените предпазни механизми. Миналата година платформата предизвика критики от страна на агенции за таланти, а комуникацията на компанията по темата създаде допълнително объркване.

Междувременно федералните правила, които да определят кога и как може да се използва образът или гласът на актьор, все още подлежат на обсъждане. Холивудските профсъюзи обаче са категорични: създаването на ИИ копия на актьори без разрешение трябва да бъде незаконно.

