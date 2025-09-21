Енрике Иглесиас: Обичам ви, България!

Обичам ви, България. See you soon. С тези пет думи, казани на български и английски език завърши петият, най-голям и мащабен концерт на Енрике Иглесиас у нас снощи.

Над 30 000 души пяха в хор със своя любимец.

В продължение на точно деветдесет минути, на националния стадион „Васил Левски, бяха представени 19 песни, видя репортер на БТА. След кратко интро, шоуто започна на испански – със Súbeme la radio от 2017 г., последваха Freak (2014), Chasing The Sun (2021), Be with You (1996), Heartbeat (2010), Duele el corazón (2016), позната като дует с пуреториканския рапър Уисин, както и първият голям хит от 1998 г. – Bailamos.

На Cuando Me Enamoro (2010) Иглесиас се премести в средата на стадиона, насред хората. Преди да продължи с Ring My Bells (2007), той отново се обърна към публиката на български с „Наздраве“, отливайки от бутилка малък шот за себе си и вокалистката, която представи като своя приятелка, но само на сцената. Двамата запяха Takin' Back My Love (2008), която в оригинал е дует със Сиара. Иглесиас се пошегува, че на стадиона има 60 процента жени и 40 процента мъже.

Латино купонът под звездите продължи с Me pase (2021). След Chasing The Sun, това беше второто по-ново парче от целия сетлист за 20 септември. Синглът е с участието на пуерториканската певица и авторка на песни Фаруко, и излиза в предпоследния албум на испанската звезда.

След като отново се върна на главната сцена, концертът продължи с I Like How It Feels (2014), Tired Of Being Sorry (2007), Escape от едноименния албум (2001), която завършва с мотиви от Sweet Dreams на Eurythmics, и Tonight I’m Lovin’ You (2005).

Сред емоционалните и едновременно с това забавни моменти бе признанието, че има няколко любими неща – обича да пише песни и да ги пее, харесва му да е тук, сред почитателите си, обича семейството си и... да си пийва в събота вечер. След тези думи, Иглесиас отпи глътка от бутилка и попита: „София, някой пие ли тук? Не, нали? А кой тази вечер е на 18 или повече години? А кой е под 18? Добре, добре, добре. Не започвайте да пиете, докато не станете на 85“.

На Hero, един от най-големите му хитове, записан в началото на новия век, Енрике Иглесиас отново се премести в средата на арената. Продължи с El Perdón, позната като дует с Ники Джем, суперхита Bailando и за финал – дуета с Питбул (но без Питбул) – I like it, гарниран със стотици бели балони, на които пишеше EI (инициалите на артиста) и мощна заря.

