Иглесиас се среща с 1/2-финалисти от "България търси талант"

Енрике Иглесиас ще се срещне с 9-имата полуфиналисти от "България търси талант" в бекстейджа след концерта си в "Арена Армеец" на 14 май. Точно 24 ча...