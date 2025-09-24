Шах. Какво казали златотърсачките на Енрике Иглесиас в София!

Вече се носят легенди какво са говорили мацките на Енрике Иглесиас на концерта му в София.

Фенки припаднаха от любов по най-голямата латино поп звезда Енрике Иглесиас на концерта му в София. 50-годишният секссимвол събра над 30 хиляди души на Националния стадион "Васил Левски" в събота вечер. Това бе петото му посещение у нас. Испанският плейбой изпълни точно 19 песни пред лудо влюбените в него хиляди женски очи.

"Дойдохме специално от Израел в България, за да видим Енрике. Аз съм най-голямата му фенка. Влюбена съм в него! Толкова е секси, мечтая си един ден мъжът ми да изглежда като него. Енрике, зарежи Анна Курникова и съм твоя!", емоционално обяви пред "България Днес" Шийла, която е дошла от територия, на която се води война, за да посети концерта в София.

Тя дори е облечена с тениска с лика на Иглесиас. Фенове от много страни пристигат у нас специално за изумителното събитие. Виолета е украинка, а Надя - молдовка. Двете също са влюбени в звездата.

Иглесиас се пошегува, че на стадиона има 60 процента жени и 40 процента мъже.

