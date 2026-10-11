Екзотични блюда изкушиха Наталия Гуркова

Шеф готвачът Хусейн Казан е сред новите звезди на столичната кулинарна карта. Със семейни рецепти, талант и специални подправки, доказали оригиналните си вкусове в дългогодишната му международна кариера, той очарова още на премиерата гостите на Kishmish, увличайки ги в гастрономическо пътешествие по бреговете на Турция, Гърция и Ливан. Традициите на Източното Средиземноморие в собствена авторска концепция – това е голямата тема за екипа на Николай Генадиев, който посреща познавачите на новия адрес. Сред първите, които опитаха предложенията, бяха Наталия Гуркова, дизайнерката художник Мира Бъчварова, шеф Николай Симеонов, познат от Hell’s Kitchen…

„Кухнята за мен не е само професия. Тя е семейна история, памет, любов“, казва Хусейн Казан, който като дете започва с рязане на зеленчуци, за да стигне до челните позиции в Дубай, където 17 години работи за една от известните ливански ресторантски вериги с повече от 20 заведения. Готви за вече покойния шейх Зайед и неговото семейство и подготвя специално меню за сватбата на неговата дъщеря, на която присъстват знаменитости от Близкия Изток, уточнява Атанас Лазаров, който ще представи маестрото в своето предаване TV destinations. „Средиземноморието е общият език, който свързва Ливан, Гърция, Турция, Кипър, Италия. Те споделят продукти, техники, аромати и история, но всяка култура е добавила свой собствен стил“, коментира Николай Генадиев. Сред акцентите в Kishmish са фалафел, киббе, кебап, ястия на жар, свежи средиземноморски прелести, ароматни мезета, прясно приготвен хляб...