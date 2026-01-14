Белезници за Кийфър Съдърланд. Причината

Канадският актьор Кийфър Съдърланд е бил арестуван в Холивуд след предполагаемо нападение и отправяне на заплахи срещу шофьор на компания за споделено пътуване, съобщиха от полицията в Лос Анджелис (LAPD).

По данни на органите на реда инцидентът е станал в 00:15 ч. местно време в понеделник на кръстовището на булевард „Сънсет“ и авеню „Феърфакс“. Съдърланд е влязъл в превозното средство, нападнал е физически шофьора и е отправил заплахи, пише BBC. Жертвата не е пострадала.

59-годишният актьор е бил освободен след заплащане на гаранция от 50 000 долара. Очаква се той да се яви в съда на 2 февруари. Разследването по случая се води от холивудския отдел на полицията в Лос Анджелис. BBCи е потърсила представители на Съдърланд за коментар.

Кийфър Съдърланд е световноизвестен с ролята си на специалния агент Джак Бауер в сериала „24“, както и с образа на президента на САЩ в „Designated Survivor“. Той е син на покойния актьор Доналд Съдърланд.

Актьорът има и предишни арести. През 2007 г. беше осъден на 48 дни затвор за шофиране в нетрезво състояние и нарушаване на пробация. През 2009 г. беше арестуван за нападение, но обвиненията по-късно бяха оттеглени. През 2020 г. той отново беше задържан след незаконен обратен завой в Холивуд.

