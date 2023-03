Герой от Индиана Джоунс взе наградата SAG

След БАФТА е ред да обърнем малко внимание и на наградите SAG. Те се проведоха 2 седмици преди Оскарите. Даването на отличието се проведе в Fairmont Century Plaza, LA. Те бяха показани в Netflix и Youtube каналът на наградите.

Участникът във филма “Everything Everywhere All at Once” -Ке Хуи Куан спечели не само статуетка, но по този начин взе приза за първият азиатски акттьор притежател на наградата SAG Awards.

“Наскоро ми казаха, че ако спечеля тази вечер, ще стана първият азиатски актьор , спечелил в тази категория. Когато чух това бързо разбрах, че този момент вече не принадлежи само на мен, той принадлежи и на всеки, който е поискал промяна”, каза развълнувано, сподели пред репортери Ке Хуи Куан.

51 - годишният виатнамец, който е най- известен с ролята си в "Индиана Джоунс и храмът на обречените" от 1984 изнесе чувствена реч, с която спечели публиката и със сълзи на очите съобщи, че това е много емоционален момент за него.