Експерт от РУО – Шумен призова за бутон с инструкции при кибертормоз на страниците на училищата

На страниците на всички образователни институции трябва да бъде поставен бутон с инструкции за действие при кибертормоз. Това призова Таня Боянова, старши експерт по приобщаващо образование в Регионалното управление на образованието – Шумен по време на дискусията Киберсигурност - Заедно в борбата с кибертормоза на децата, която се проведе в Шумен.

„Училищната общност трябва да бъде обединена в борбата с кибертормоза“, подчерта тя.

По думите ѝ е важно родители, директори и педагогически екипи да бъдат подготвени за различните форми на онлайн тормоз. Психолозите и педагогическите съветници следва да познават спецификата на този тип насилие и да умеят да работят с децата, станали жертви или свидетели на подобни ситуации.

Боянова обърна внимание, че Министерството на образованието и науката е изградила йерархичен механизъм за защита на данните, с цел предотвратяване на злоупотреби и кражба на информация.

Според нея родителите трябва да поддържат добра комуникация с децата си и да бъдат внимателни към ранните сигнали на кибертормоз.

Сред ефективните методи за противодействие Боянова посочи организирането на периодични кампании, ясно разписани стъпки за реакция при кибертормоз и повишаване на дигиталната култура на учениците.

Тя припомни, че киберсигурността на децата е регламентирана на национално ниво чрез редица стратегически документи – Националната стратегия за киберсигурност, Националната стратегия за превенция на насилието и Закона за закрила на детето.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com