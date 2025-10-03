Ще скочат ли цените след еврото? Истината

Влизането на България в Еврозоната ще засили търговско-икономическите отношения, без риск за бизнеса и гражданите. Това заяви зам.-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов в Сливен. Там той участва в информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България.

Барбалов подчерта, че разговорите с търговските представители (СТИВ) и представителите на чуждия бизнес за въвеждането на еврото са изключително положителни.

"Очакваме процесът да бъде прозрачен и справедлив и никой да не бъде ощетен", допълни Барбалов.

Министерството е изготвило "Насоки за правилно прилагане на задължението за двойно обозначаване на цените на стоките и услугите", които да подпомогнат бизнеса.

"Наближава 8 октомври, датата, до която контролните органи ще дават само предписания към търговците, без да налагат санкции. След този срок ще започне активен контрол по прилагането на закона", подчерта зам.-министърът на икономиката и индустрията.

Той припомни, че Министерство на икономиката и индустрията следи на ежемесечна база 30 стоки и услуги, които са ключови за ценообразуването в бизнеса.

"Мога да ви уверя, че на този етап няма глобални фактори, които да предпоставят рязко увеличение на цените", посочи Барбалов.

"Делят ни броени дни да се присъединим към над 20 държави, които използват еврото за своя валута. Ставаме част от едно голямо семейство, а ползите за бизнеса и гражданите са безспорни", заяви зам.-министър Барбалов.

В заключение той допълни, че членството на България може да се осъществи успешно само чрез единство, последователност и сътрудничество между държавата, бизнеса и гражданите.

На срещата участваха представители на БАН, КЗП, НАП, КФН, Министерство на финансите, Асоциация на банките, както и представители на местните власти, неправителствените организации, бизнеса и гражданите.

