Този ароматен лимонов кекс се топи в устата. Рецептата

Ароматният лимонов кекс е перфектна добавка към чай или кафе,
лесен за приготвяне дори за начинаещи.
Използват се достъпни съставки, а резултатът ще зарадва всички.
Продукти:
- яйца - 2 бр.
- масло - 100 г
- захар - 80 г
- брашно - 100 г
- ванилин - 1 ч.л.
- бакпулвер - 1 ч.л.
- сок от 1 лимон
- кора от 1 лимон
За глазурата
- лимонов сок - 20 мл
- пудра захар - 70 г
Приготвяне
Първо разбийте яйцата с тел за 1-2 минути. Смесете маслото със захарта и разбийте още 4-5 минути с миксер. След това добавете яйцата към маслената смес на три етапа.
Разбийте всичко заедно, докато сместа стане лека и увеличи обема си. Добавете пресятото брашно, ванилията, бакпулвера и разбъркайте с миксер на ниска скорост или с тел.
След това добавете лимоновата кора и сок и разбъркайте отново. Можете леко да намажете формата с масло.
Изсипете тестото в тавата и печете в предварително загрята фурна на 160 градуса за 30-35 минути. Оставете да се охлади във фурната с отворена врата.
За глазурата смесете лимоновия сок, пудрата захар и залейте кексчето.
