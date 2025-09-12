Този ароматен лимонов кекс се топи в устата. Рецептата

Ароматният лимонов кекс е перфектна добавка към чай или кафе,

лесен за приготвяне дори за начинаещи.

Използват се достъпни съставки, а резултатът ще зарадва всички.

Продукти:

яйца - 2 бр.

масло - 100 г

захар - 80 г

брашно - 100 г

ванилин - 1 ч.л.

бакпулвер - 1 ч.л.

сок от 1 лимон

кора от 1 лимон

За глазурата

лимонов сок - 20 мл

пудра захар - 70 г

Приготвяне

Първо разбийте яйцата с тел за 1-2 минути. Смесете маслото със захарта и разбийте още 4-5 минути с миксер. След това добавете яйцата към маслената смес на три етапа.

Разбийте всичко заедно, докато сместа стане лека и увеличи обема си. Добавете пресятото брашно, ванилията, бакпулвера и разбъркайте с миксер на ниска скорост или с тел.

След това добавете лимоновата кора и сок и разбъркайте отново. Можете леко да намажете формата с масло.

Изсипете тестото в тавата и печете в предварително загрята фурна на 160 градуса за 30-35 минути. Оставете да се охлади във фурната с отворена врата.

За глазурата смесете лимоновия сок, пудрата захар и залейте кексчето.

