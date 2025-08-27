За първи път! Сензационна находка разкрива тайни на Хераклея Синтика

За първи път бронзова лампа излезе при разкопките в североизточния ъгъл на форума на Хераклея Синтика. Това съобщиха археолозите от Archaeologia Bulgarica.

Екипът на проф. д-р Людмил Вагалински (НАИМ-БАН) проучва там две съседни помещения, едното с подова мозайка, защото потвърждава хипотезата за обществена сграда. На това място по-рано беше открита и красивата червена гема с изображение на Дионис.

"Още сме в начален етап на проучването, няма как да сме сигурни за предназначението на сградата", коментира проф. Вагалински и допълни: "Но заради хидрофобната мазилка на места и глинената водопроводна тръба в близост сега съм склонен да предположа, че става дума за баня".

"Не сме готови и с датировката, мога да кажа само, че според формата си бронзовата лампа е от края на III – началото на V век. Без украса е, но пак е от най-скъпите, за пръв път откриваме такава от началото на разкопките в Хераклея Синтика. Колкото и да са красиви глинените лампи, за разлика от металните те са чупливи и затова – по-евтини", посочи още професорът.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com