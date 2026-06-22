За първи път отбелязваме Деня на подводната археология

Започнаха проучванията на кораб от османската епоха, каза д-р Найден Прахов, директор на Центъра за подводна археология

– Д-р Прахов, беше обявено създаването на нова академична специалност, свързана с реставрацията и консервацията на подводното културно наследство във филиала на Националната художествена академия в Бургас. На какъв етап е подготовката на програмата?

– Програмата вече е разработена. В момента тече процедурата по акредитация пред Националната агенция за оценяване и акредитация. Очакваме тя да приключи през следващите месеци и се надяваме още тази есен да започне приемът на студенти и реалното стартиране на обучението.

– Какви специалисти ще подготвя новата дисциплина и има ли интерес към нея още преди официалния ѝ старт?

– Вече има запитвания от хора, които проявяват интерес. Специалността е подходяща както за специалисти по консервация и реставрация, така и за историци и археолози. На този етап тя е замислена като допълнителна специализация, насочена към опазването, изследването и представянето на подводното културно наследство.

– През януари Центърът за подводна археология в Созопол официално придоби статут на Институт за подводно наследство от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО. Какви са първите резултати от това признание и какви нови възможности открива то пред България?

– Преди няколко дни се върнахме от централата на ЮНЕСКО в Париж, където заедно с колегите Калин Димитров и Зорница Грекова представихме първия годишен отчет за дейността на институцията. Получихме висока оценка, поздравления и пожелания за успех.

Оттук нататък предстои да изпълним поетите ангажименти, свързани с популяризирането на подводното културно наследство и подводната археология. Тази година сме планирали поредица от събития. На 21 август за първи път ще отбележим Деня на подводната археология, обявен от ЮНЕСКО. По този повод ще бъдат организирани изложби, публични лекции и възпоменателна вечер в памет на Кристина Ангелова – дългогодишен директор на Центъра за подводна археология.

Предстои и организирането на поне две конференции под егидата на ЮНЕСКО. Паралелно с това продължаваме и археологическите проучвания. В момента текат изследвания край Китен, където се проучва кораб от късната османска епоха.

– Какви други проучвания предстоят тази година?

– Продължаваме проучването на кораба от късната османска епоха, вероятно от XIX век, открит в южния залив на Китен, край нос Урдовиза. Ръководители на проучването са д-р Крум Бъчваров и д-р Драгомир Гърбов – сред най-изявените български специалисти по корабна археология.

Д-р Бъчваров работи в Университета на Кънектикът в САЩ, а д-р Гърбов е част от Института по подводна археология в Австралия. Въпреки че живеят извън България, всяко лято се завръщат, за да участват в изследването на този кораб.

Проектът се финансира от Института за корабна археология в САЩ – една от водещите организации в света за изследване на корабокрушения.

– Какво се знае за кораба?

– Това е изключително добре запазен дървен ветроходен кораб, съхранен благодарение на безкислородната среда на дъното на Черно море. Всяка година в рамките на около месец провеждаме теренни проучвания с участието на колеги и доброволци.

Сред доброволците има специалисти от Австралия, които работят в областта на консервацията на находки от морска среда. Тяхното участие е особено ценно, тъй като в България все още няма достатъчно експерти в тази специфична област.

Това е един от международните ни проекти, в който участват подводни археолози от САЩ, Украйна, Австралия и други държави.

– Казахте, че проучванията вече са започнали. До кога ще продължат?

– Те ще продължат до средата на юли. През есента предстоят нови проекти. Ще продължим работата си в Созопол, където ще проучваме останки от праисторически селища от халколита – каменно-медната епоха, както и от бронзовата епоха. Очакваме да изследваме и района на древното пристанище.

– Как се развива базата на Института за подводно наследство и какви са следващите стъпки за утвърждаването му като международен център за изследване и опазване на подводното културно наследство?

– Новият статут ни поставя сериозни задачи, свързани с развитието на международната дейност в региона на Черно море и Долен Дунав. Това включва организиране на обучения и обмен на опит със специалисти от различни държави.

Предстои да проведем и школа по подводна археология и морска геофизика, която ще събере експерти и млади изследователи от региона.

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