Тракийски принцеси пазели пиринския Стоунхендж  

Мегалитното скално светилище „Свети Мина“ е прочуто със скалните си фигури и се намира до село Мечкул, близо до Симитли.

Огромният скален град, кръстен от местните хора Пиринския Стоунхендж, се намира само на 15 км от главния път за Гърция.

Каменният град е бил древно римско светилище, а в скалите е издълбано като арка провиралището - кръгъл камък, прикрепян от три други. Под него се промушват хората, за да се очистят от зли сили и помисли.

Местността Свети Мина е високо над Кресненското дефиле и пътят за Гърция се вижда като на длан.

Според легендите тук е бил вторият слънчев часовник в България след този в старата столица Плиска. По тези места шетал митологичният народен закрилник Крали Марко.

Тук са тронът и стъпката му, която е пълна с лековита вода, разкрива бившият управник на Мечкул Христо Димитров, цитиран от Илинден прес.

Някога е имало голямо селище, минавали са тракийските и римски пътища, бил е и пътят на турската поща.

Край Мечкул е минавал и пътят на виното. Някога е имало плодородни лозови масиви. Днес обаче са запазени само легендите и приказният скален град.

В реката пък са издълбани няколко корита от светъл гранит, те са досущ като вани, в които се къпали самодивите. По скалните корита няма нито един ръб, толкова добре са измайсторени. Според някои в тях се къпали и тракийските принцеси, които закриляли пиринския Стоунхендж.

Туристите се впечатляват и от вековната липа, която е израснала между скалите и така се е огънала, че прилича на огнедишаща ламя.

Мечкулският водопад също атракция, той е най-високият в Пирин планина. Тази природна забележителност става широко известна едва преди 3 години.

Село Мечкул е свято място, още от времето на неолита. То е като една малка Света гора“, твърди Христо Димитров.

