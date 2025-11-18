Ново чудо в най-добрия музей на България! Животни, които изчезват

Най-добрият музей в България - Регионалният природонаучен музей – Пловдив, прави ново чудо. Открива временната изложба „Следи от изчезване“ на минерална вода „Велинград ALCALIA“, която ще бъде достъпна за посетители в периода 18 ноември – 14 декември.

Изложбата представя уникални отливки от следи на застрашени животински видове, които предлагат силно въздействащ поглед към едни от най-уязвимите обитатели на дивата природа. Тези следи разказват историята на животни, чието присъствие в света ни става все по-ценно и крехко — символи на биоразнообразие, което се нуждае от нашата грижа и подкрепа.

Все повече видове като зубъра, дивите коне и вълците са на прага на изчезването си, а страниците на Червената книга на България бавно, но сигурно се увеличават. Част от причините за загубата на биоразнообразието на родните планини се крие в бързо развиващата се инфраструктура, която нарушава естествените природни процеси и вреди на натуралните хабитати на горските обитатели. Историята ни дава не малко примери за това как само в рамките на сто години животинските видове могат да бъдат доведени до ръба на изчезването.

Минерална вода „Велинград ALCALIA“ е инициатор на кампанията “Следи от изчезване”, като отправя сърдечен призив за подкрепа в усилията за опазване на естествените местообитания на някои от най-застрашените животински видове в България.

Изложбата може да бъде разгледана със стандартен билет за Експозицията на музея.

Регионалният природонаучен музей – Пловдив кани всички граждани, семейства, ученици и природолюбители да посетят тази впечатляваща експозиция и да се докоснат до посланието, което ни напомня колко важно е да съхраним богатството на нашата планета

