Чудесата на Пирин! Пазителят на райското село Мечкул и ваните на самодивите
Христо Димитров - мъжът, който събира времето в шепи
Следете всички новини, анализи и коментари за Мечкул. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Христо Димитров - мъжът, който събира времето в шепи
Митичното светилище "Света Мина" е магнит за туристи
Благоевград. Уникален скален град пълни с туристи симитлийските села Сенокос и Мечкул. И през зимата почти всеки ден пристигат гости в двете населени...
Миряни строят света обител върху тракийско оброчище Благоевград. Жители на село Мечкул не жалят труд и средства, за да построят параклис на свещено о...
Благоевград. Жители на село Мечкул не жалят труд и средства, за да построят параклис на свещено от древни времена място. Светата обител е в прочутия с...
Хищникът всеки ден отмъква и убива домашни животни Благоевград. Огромен вълк единак не дава сън на петдесетината жители на симитлийското село Мечкул....
Селяни стягат къщи за гости заради уникален скален град
Благоевград. Уникален скален град пълни с туристи симитлийските села Сенокос и Мечкул. И през зимата почти всеки ден пристигат гости в двете населени...
Благоевград. Никак не му е лесно на кметския наместник на симитлийските села Мечкул и Сенокос Христо Димитров. Той не само трябва да решава проблемите...
Мечкул. Вълча глутница хвърли в паника тридесетината жители на симитлийското село Мечкул в последните няколко дни. Хищниците слизат почти до селището,...