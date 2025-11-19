Старозагорските бани се намират на 14 км от Стара Загора. Те са популярни още от римско време, създадени за нуждите на висшите кръгове в Аугуста Траяна. Но има доказателства, че са използвани още 50 века преди Христа. Една от природните забележителности в района е местността "Богородична стъпка", където според легендата е отпечатан камък с формата на стъпка.

В последните години обаче новото лице на уелнес туризма вече е Павел Баня. Минералните извори там също са известни още от римско време. Днес обаче градът се превръща в модерен спа и балнеоцентър с туристи от цяла Европа.

Защото новите спа комплекси съчетават традиция и иновация — с терапии, базирани на български билки, розово масло и минерална кал.

Павел баня е и център на културата на розата, с фестивали, шествия и традиции.

