Ново чудо! Крепостта Ерите до устието на р. Камчия променя историята

Твърдината се проучва за първи път

19 ное 25 | 14:28
Екатерина Николова

Ново чудо има България. Проф. Иван Христов, заместник-директор на НИМ, разкри крепостта Ерите до устието на Камчия.

След успешната подводна експедиция до устието на р. Камчия Националният исторически музей проведе първите археологически разкопки на крепостта Ерите/Ерета в землището на с. Близнаци Община Аврен. Проучванията се проведоха под ръководството на проф. д-р Иван Христов (НИМ) и научен консултант проф. д-р Сергей Торбатов (НАИМ при БАН) през месеците септември и октомври 2025 г. на площ от 281 кв. м.

За първи път името на укреплението (oppidum) до устието на р. Камчия под формата Ерета (Ereta) се споменава в „Естествена История“ на Плиний Стари, завършена около 77 г. сл. Хр. Следващото по време сведение за крепостта е в сегмент VII на Пойтингеровата карта, чийто оригинал се датира в III или IV в. сл. Хр. Най-късното споменаване на топонима е в т. нар. Анонимна Равенска космография, създадена през VII в. сл. Хр. въз основа на по-ранни източници. В нея Ерета/Ерите (Erite) се споменава два пъти при описания на западнопонтийските градове, най-вероятно взети от карти, подобни на Пойтингеровата, или от пътеводители.

Детайл от Пойтингеровата карта

Първото споменаване на Ерите в съвременната историография е дело на Ф. Каниц. По-точно укрепеното селище до устието на река Камчия се локализира от братя Шкорпил в края на XIX век. Локализацията на Eрите/ Eрете е препотвърдена от С. Покровски през 1943  г., когато са публикувани резултатите от проучването на раннохристиянска базилика в близост до устието на реката. Той предполага, че крепостта е възобновена при управлението на император Юстиниан.

Официални археологически разкопки на крепостта Ерета досега не са провеждани. През годините обектът е бил подложен на застрояване от страна на българската армия, която има тук наблюдателен пост още през в началото на XX век с прилежащата инфраструктура. През 1942 г. в най-южната част на обекта е построен голям бетонен бункер.

По инициатива на ръководството на Национален исторически музей са предприети мерки за придобиване правото на ползване на имот в чиито предели се предполага, че  има останки от крепостта. Съгласно чл. 69 и 70 от Закона за горите, Постановление на Министерски съвет и Разрешение за теренно проучване от страна на министъра на културата стартират археологически разкопки.

Разкрити са: зидове на калова спойка, 30 метра от крепостна стена с широчина 1, 90 м, части от ъглова кула, 12 питоса запазени в различна височина и състояние. Идентифицирани са две правоъгълни помещения прилепени до вътрешното лице на крепостната стена. Откритите са: монети на императорите Аркадий (383 - 408 г.), Хонорий (393 - 402 г. ), Теодосий II (402 - 450 г.), Лъв I (457 - 474 г.), Юстиниян I (527 - 565 г.), Тиберий Константин (578 - 582 г.) Фока (602-610 г.) и Ираклий (отсечена между 610 - 615 г); фрагменти от керамични съдове; керамични лампи и амфори характерни за периода VI-VII век.

Податки за известни преустройства на крепостта ни дават резултатите  от разкопките до основите на кулата. Открит е зид от по-ранна крепостта стена  в направление изток - запад с широчина 2, 20 м. Тази стена е разрушена през Късната античност за което свидетелства горял пласт изобилстващ с керамични материали характерни за епохата и монети от които най-късната е на император Ираклий (начало на VII век). Описаната ситуация доказва разрушаване на северната стена на укреплението и изграждане на кула и вероятно нова западна стена. Проведените археологически разкопки до устието на р. Камчия маркират едно късноантично укрепление – вероятен квадрибургиум изграден през VI век, но наследил по-ранна крепост. Прави впечатление наличието на множество питоси от вътрешна страна на крепостната стена ситуация характерна за продоволствените бази на морския бряг построени в административната област под името Квестура екзерцитус (Quaestors exercitus) след 536 г. Предвид наличието на друго укрепление разположено точно над устието на р. Камчия, което вероятно е било построено преди проучваното проф. Христов предлага разкопавания обект да бъде наречен Ерите 2. Така на практика в слабо проучения район до устието на р. Камчия са локализирани цели три крепости чиито тайни предстоят да бъдат разкривани. Археолозите от НИМ припомнят, че вече са локализирали и пристанището на крепостите.

Автор Екатерина Николова

Още по тема Чудесата на България
Още от Чудесата на България
