Пещерата с бисерния блясък на капките

Зандана, по-известна като пещера Бисерна, е най-дългата пещера в Шуменскотоплато и една от природните забележителности на Североизточна България. Разположена е в местността Кьошковете в рамките на Природен парк „Шуменско плато“, само на около километър от град Шумен.

Пещерата впечатлява с богатството и красотата на своите калцитни образувания. Тя е развита на два етажа – Горна и Долна галерия, разположени една над друга, с постоянна вертикална връзка от около 6 метра. Долният етаж представляваподземна река, а над него се намира старо, сухо речно корито. Естественият, стар вход на пещерата днес е затворен с цел да се съхрани чистотата на подземната река, микроклиматът, фауната и уязвимите пещерни образувания. Входът за посетители е преместен към новоизградения информационен център, откъдето започват и организираните маршрути.

Името „Бисерна“ идва от бисерния блясък на капките вода, които, осветени от фенерите на изследователите, блестят по сталактитите като истински перли.

Другото име, „Зандана“, е с турски произход и означава „затвор“, макар че пещерата никога не е имала такава функция. Вътрешността на пещерата е истинско природно чудо. Тук могат да се видят всички основни видове пещерни калцитни образувания, създадени от дейността на течащата вода. Пещерата е особено богата на сталактити – висящи от тавана образувания, образувани на места, където водата капе непрекъснато. В залата, известна като „Ботаническата градина“, се срещат трите основни вида пещерни форми: сталактити (висящи от тавана), сталагмити (издигащи се от пода) и сталактони (образувани от сливането на сталактит и сталагмит).

Най-впечатляващата част на Бисерна е Голямата или Тронната зала – огромно помещение с таван, украсен с хиляди сталактити в различни форми, размери и цветове. Светлината, отразяваща се в тях, създава вълшебна атмосфера, която напълно оправдава името на пещерата.

Историята на изследването на Бисерна започва през 1928 г., когато френският географ Жан-Дени Барбие дю Бокаж публикува първите сведения за нея. Сериозните проучвания обаче започват четири десетилетия по-късно – през 1968 г., когато шуменски и софийски спелеолози започват системни изследвания на галериите и пещерните образувания.

Днес Бисерна е едно от най-посещаваните и добре проучени подземни чудеса на България. Със своите впечатляващи форми, подземна река, богата история на изследвания и природна красота, пещера Бисерна остава едно от най- забележителните и мистични места в България – истински бисер в сърцето на Шуменското плато.

