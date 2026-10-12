От 900 до 17 000 посетители! Тутракан възкреси една от най-славните български битки

От едва 900 посетители на всички музеи през 2011 година до 17 000 само за една историческа атракция. Това е впечатляващата промяна, с която Тутракан заслужи поредното голямо признание за съхраняването на българската бойна слава. Величественият мемориален комплекс „Военна гробница - 1916 г.“ и интерактивната диорама „Тутраканска епопея“ бяха отличени на годишните награди за културно наследство „Чудесата на България“ - 2026. Наградата, присъдена за постиженията на общината с кмет Димитър Стефанов, беше приета от заместник-кмета Васил Дойнов и връчена от арх. Борислав Владимиров, председател на Камарата на архитектите в България.

Българската бойна слава оживява пред очите на посетителите

Диорамата „Тутраканска епопея“ предлага преживяване, което надхвърля представата за традиционен исторически музей. Тук посетителят не просто разглежда експонати и чете за миналото, а попада сред събитията от една от най-героичните страници на българската военна история.

Може да влезе в окоп, да чуе грохота на оръдията и да усети напрежението на бойното поле, на което през септември 1916 година българските войници записват една от най-големите си победи.

Съвременните технологии, историческите възстановки и автентичната атмосфера превръщат разказа за Тутраканската епопея в силно емоционално преживяване.

Именно този подход е в основата на успеха на комплекса - историята престава да бъде далечен спомен и се превръща в нещо, което всеки може да преживее лично.

Числата показват огромната промяна

Според представената на церемонията информация през 2011 година всички музеи в Тутракан са имали общо едва 900 посетители годишно. Днес само диорамата вече достига 17 000 посещения.

Зад тези числа стои целенасочено усилие за превръщането на историческото наследство в привлекателна дестинация за културен туризъм.

Модерната експозиция беше открита през април 2024 година като част от мемориалния комплекс край село Шуменци. Тя съчетава исторически артефакти, интерактивни технологии и възможност за възстановка на атаката срещу Тутраканската крепост.

Така един от най-значимите български военни мемориали привлече нова публика, включително млади хора и семейства, които могат да научат историята по различен и въздействащ начин.

110 години от легендарната Тутраканска епопея

Признанието дойде в особено символична година. През септември 2026 година България отбеляза 110-годишнината от Тутраканската епопея.

На 5 и 6 септември 1916 година българските войски под командването на генерал Пантелей Киселов превземат силно укрепената Тутраканска крепост и постигат решаваща победа в боевете за Добруджа.

Битката остава символ на изключителна храброст, военен талант и саможертва. В мемориалния комплекс край Шуменци почиват хиляди загинали войници и офицери от различни националности.

Превръщането на това място в съвременен исторически център има и важна възпитателна мисия - новите поколения да опознават българската история не само от учебниците, но и чрез непосредствен допир до събитията и паметта за загиналите.

Борислав Владимиров напомни силата на книгите и буквите

Арх. Борислав Владимиров, който връчи отличието, отправи по време на церемонията и послание за необходимостта да бъде съхранявана българската духовност в епохата на дигитализацията.

Той обърна внимание, че във времето, когато хората посвещават все повече внимание на телефоните и новите технологии, не бива да забравят книгите и писмеността.

Именно книжното наследство и буквите са сред най-големите богатства, благодарение на които българският народ е съхранил своята идентичност през вековете, подчерта Владимиров.