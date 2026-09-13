Младите пишат новата приказка на Тутракан
Младежка академия "Чудесата на България" събра ученици в сърцето на Дунав за среща с историята
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Младежка академия "Чудесата на България" събра ученици в сърцето на Дунав за среща с историята
Тази есен честваме 100 годишнината от Тутраканската епопея. Отбелязахме юбилейните битки от Първата световна война с откриването на паметника на генер...
Величав е всеки подвиг, посветен на Отечеството, но най-величав е онзи, който защитава интересите на народа и не се води от исторически конюнктури. То...
97-годишнината от славната битка ще се чества край мемориала на военното гробище в село Шуменци