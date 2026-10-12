Цоло Вутов и Найден Тодоров с огромни признания за "българското"

„Наследството е родолюбие, наследството е добродетел, наследството е отговорност.“ Това силно послание отправи заместник-председателят на 52-ото Народно събрание Айтен Сабри по време на церемонията „Чудесата на България“ - 2026. Тя връчи престижни отличия на две забележителни личности - проф. Цоло Вутов за инвестициите му в материалното и духовното наследство на регионите и маестро Найден Тодоров за изключителния му принос към българската култура.

Наградата на проф. Вутов беше приета от Доминик Хамерс, а маестро Тодоров получи своето отличие лично. Церемонията беше част от спектакъла „Българският код: Шевицата“, организиран от Общество „Културно наследство“ под патронажа на президента Илияна Йотова.

Да предадем България на следващите поколения

В емоционалното си обръщение Айтен Сабри подчерта, че опазването на националното наследство не е просто почит към историята, а личен дълг на всеки българин.

„За мен е изключителна чест да връча наградата „Пазител на наследството“. Награда, която е отговорност за хората, които съхраняват корените на България, но и създават бъдеще“, заяви тя.

Според нея съхраняването на българското изисква постоянство, грижа и осъзнаване, че полученото от предците трябва да достигне до бъдещите поколения.

„Всеки един от нас трябва да съхранява България такава, каквато сме я получили, и България такава, каквато трябва да я предадем на следващите поколения“, подчерта Сабри.

Тя отправи специална благодарност към организаторите и към Славка Бозукова за професионализма, постоянството и усилията за опазването и популяризирането на българското културно наследство.

Цоло Вутов - човекът зад „Българските добродетели“

Специалната награда за инвестиции в материалното и духовното наследство на регионите беше присъдена на проф. Цоло Вутов.

Отличието беше признание за неговата последователна подкрепа за местните общности и за основаната по негова инициатива благотворителна програма „Българските добродетели“.

Създадена през 2018 година, програмата обединява усилията на проф. Вутов и компаниите „Геотехмин“, „Елаците-Мед“, „Геострой“ и „Геотрейдинг“. Чрез нея се подкрепят проекти в областта на образованието, културата, духовността, опазването на историческата памет и подобряването на средата за живот.

Наградата от името на проф. Цоло Вутов получи Доминик Хамерс, изпълнителен директор на „Геотехмин“.

Маестро Найден Тодоров - музикалният посланик на България

Другото престижно отличие беше за маестро Найден Тодоров, който превърна Софийската филхармония в една от най-разпознаваемите музикални емблеми на страната.

Със своята диригентска палка той представя българското музикално изкуство пред международната публика и допринася за утвърждаването на Бранд България на световната културна сцена.

Наградата отчете и приноса му като министър на културата за инициативата Центърът за подводна археология в Созопол да получи статут на регионален институт под егидата на ЮНЕСКО.

Тази инициатива достигна важен резултат през 2026 година, когато беше подписано споразумението за преобразуването на центъра в Институт за подводно наследство от категория 2 под егидата на световната организация.

Голямо признание за хората, които създават бъдеще

Отличията бяха част от спектакъла „Българският код: Шевицата“, с който Общество „Културно наследство“ отдаде признание на хората, превърнали опазването на българската идентичност в своя мисия.

Посланието на Айтен Сабри обедини двата примера - инвестициите в развитието на българските региони и световното признание за националното културно богатство. И в двата случая наследството беше представено не само като памет за миналото, но и като отговорност към бъдещето.