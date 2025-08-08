Асен Христов, за когото Белоградчик е дом

Бизнесменът лично възстанови и Винарска изба "Магура"

Пролетта на 2025 - 10-тото юбилейно издание на обичания от почитателите на музиката и изкуството фестивал "Опера на върховете" в Белоградчик е пред угрозата да не се състои. На 29 март Община Белоградчик получава писмо от Софийската опера и балет - организатор на забележителния фестивал в продължение на 9 години, в което се посочва, че по финансови и други причини фестивалът тази година няма да се проведе. От първото му издание през 2015 г. интересът към спектаклите расте, а Белоградчик и районът се радват на интерес от туристи с афинитет не само към природната забележителност, но и към културата. Да се пропилее изграденото до момента културно богатство и наследство на Белоградчишките скали с лека ръка би било кощунство и безотговорно.

Затишие преди опера

Асен Христов, един от създателите на Еврохолд и председател на надзорния съвет на холдинга, който подкрепя финансово фестивала от години, не би могъл да го допусне. Не само защото има възможности, екип и ресурс, но и е свързан емоционално с този регион. Бащата на Асен Христов е от Белоградчишкото с. Стакевци и синът носи в душата си сантимента към родния край. Да бъде спонсор с финансови средства изглежда по-лесната част. Асен Христов обаче никога не спира дотук - всички каузи, които е подкрепял през годините, са в някаква степен личен ангажимент, като са подбрани така, че да помогнат наистина, променяйки средата и начина на живот към по-добро.

Затова когато става ясно, че Софийска опера и балет няма да успее да организира летния оперен фестивал и тази година, председателят на надзора на Еврохолд взема присърце проблема и го решава. На идеята му за запазване на фестивала откликват Държавна опера - Русе, Симфониетите във Видин и Враца, ансамблите за народни песни и танци от Плевен и Разград, популярни български естрадни, рок и поп изпълнители, сред които специалната за Белоградчик "Тангра", чиято песен "Нашият град" е официален химн на града, обичаните от много българи Веселин Маринов и Миро, водещи артисти от театъра и киното, и други.

При откриването му на 1 август с мюзикъла "Зоро", кметът на Белоградчик Боян Минков отбеляза специално приноса на шефа на Еврохолд - "Това е човекът, заради който ние сме всички сега тук заедно. Много работа само за два месеца, за да може в следващите месеци да се говори за Белоградчик не само в България, а в цял свят. И, повярвайте ми, вече се говори!"

"Не се виждам като меценат, а като човек с отношение към културата и културно-историческото наследство. Е, имам и малко лична амбиция - харесвам оперните спектакли под Белоградчишките скали, искам фестивалът да го бъде завинаги, а защо не да се превърне в българския Байройт?", скромничи Христов. Малкият германски град в Северна Бавария - дом на композитора Рихард Вагнер, е истинско съкровище с ежегодните си оперни фестивали.

Има и свой собствен обект на световното наследство на ЮНЕСКО. И Белоградчишките скали присъстват в списъците със забележителни световни природни обекти на ЮНЕСКО, а през 2012 г. те спечелиха категорично вота на над 1 милион българи за най-голям български природен феномен в националната кампания на "Стандарт" - "Чудесата на България".

Благодарение на Асен Христов "Опера на върховете" не само е съхранен, но прераства в още по-мащабно културно събитие. Цялата организация е поверена на огромен екип съмишленици. Асен е от екипните играчи - той е човек, който познава и държи на всеки, с когото работи, независимо дали е за бизнеса или за обществена кауза.

В подкрепа на местната общност

"Искам да подкрепям събития и проекти, от които и местните усещат полза. Лесно е да дадеш някъде пари, да пуснеш едни хубави снимки и да се похвалиш. А после? Заминавате си и ви забравят след няколко дни. Когато избираме какво да подкрепим, това не е мое еднолично решение, а проект, който обсъждаме заедно с екипа и семейството ми. Искам и те да го припознаят като кауза, да работят с желание, а не просто да си пишем в едни доклади как сме отметнали някаква корпоративна социална отговорност", категоричен е шефът на Еврохолд.

Белоградчик е специална кауза, не само заради семейната история и коренна връзка с региона. Когато ентусиазмът преди първото издание на "Опера на върховете" създава оперен фестивал в града, Северозападна България все още е далеч от модерна туристическа дестинация. Обезлюдяването тече, икономиката потъва още и още, в града дори е трудно да се намери място за нощувка на повече от 50 души.

Постепенно интересът към фестивала расте, но Асен Христов вижда и проблеми, и възможности - стотици туристи идват само за няколко дни, а извън фестивала и няколко по-дълги уикенда, икономиката и напускането на млади хора въртят региона в спирала надолу. Постепенно, и с бизнес инвестиции, и с подкрепа на различни събития, председателят на надзора на Еврохолд помага да се създадат условия за промяна към по-добро.

Чрез Евроинс и Еврохолд подпомага международния лекоатлетически крос "Скалите", периодично правят и дарения за различни нужди на общината. Важна част от всичко е и диалогът с местната власт - не само в Белоградчик, а и на всички места, на които е избрал да помага.

"Гледната точка на хората, които живеят там постоянно и решават местните проблеми, е изключително важна. За мен е важно да погледна през техните очи, а за тях, надявам се, е полезно да знаят как изглеждат нещата отвън. Чудесно е, че туризмът расте, но ми се иска да го направим като "умен" туризъм, с хора, които оценяват мястото. Страхотен район е за спортни събития", смята Асен Христов.

Инвестициите като социална отговорност

Негова лична инвестиция е и възстановяването на Винарска изба "Магура". След години трудности той решава да инвестира в единствената за България изба, в която се прави пенливо вино по класическа технология.

"За мен инвестициите и развиването на успешен бизнес е една от най-големите социални отговорности за обществото. С тях можеш да създаваш висока стойност, осигуряваш заетост, помагаш на хората да живеят достойно и да се развиват. Всяка една компания, в чието създаване и управление съм участвал, е следвала тези принципи. Не е трудно да правиш бизнес и да печелиш, но най-важното е да го споделиш с екипа, местната общност и с хората около теб", вярва бизнесменът.

Много от инициативите, които е подкрепил, остават встрани от медийния интерес, но това не ги прави по-малко значими. Сред тях е дарение на лични средства на Държавен архив - Видин, за да се закупят безценни документи на арх. Майер Аладжем, един от строителите на Видин от първата половина на ХХ век.

Като всяка голяма компания, и Еврохолд, и Електрохолд и Евроинс имат определен бюджет за подкрепа на различни инициативи. Личният ангажимент на основния акционер и председател на надзорния съвет обаче е нещо съвсем различно. Да се грижи за по-добро общество е до голяма степен и заради това, което Асен иска да остане след петдесет или сто години. И петте му деца са избрали да останат в България - затова създаването на едно по-добро място за него е лична инвестиция в света, в който ще живеят.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com