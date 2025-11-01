10 изненади в нощта на Чудесата

10 големи изненади чакат българите в Нощта на чудесата. На 1 ноември, по повод празника на будителите, Народният театър „Иван Вазов“ става сцена на времето. На нея ще бъдат връчени юбилейните награди „Чудесата на България“. Кампанията навършва 15 години.

Невероятните артисти Деян Донков и Анна Кошко ще са водещи на спектакъла-церемония, на който в звук и картина гостите ще преживеят едно пътуване през вековете. Огънят на българския дух ще запалят „Вакали“. Глас в небето ще извиси Валя Балканска. Николина Чакърдъкова и Неврокопският ансамбъл ще разтърсят сцената. А Звезди Керемидчиев ще изпълни за първи път на живо песента на Огнян Иванов „Ние сме българи“. Залата ще чуе нещо невиждано от години – Иван Лечев с цигулка и Константин Цоков на рояла. А децата от центъра за изкуства „Зорница“ и Димитър от тандема Димитър и Христо ще докоснат с песен сърцата на всички българи.

Уникални видеа ще представят най-големите открития, атракции и дестинации у нас. А големите награди ще връчат министри. Специално за церемонията в България пристигна вицепрезидентът на Европа Ностра Греъм Бел. Той е у нас по покана на Общество „Културно наследство“ – българския представител на европейската организация.

