Деян Донков и Анна Кошко водят спектакъла за Чудесата

В България специално пристигна вицепрезидента на Европа Ностра Греъм Бел

Клипове, песни и изложба стават част от празника на културното наследство

Театралната сензация Деян Донков и Анна Кошко ще са водещи на уникалния спектакъл „България – страна на Чудесата“, който събира българите в Народния театър на 1 ноември 2025 г.

Бляскавата церемония е специалният подарък на националната кампания „Чудесата на България“ за Деня на народните будители. Тази година националната мисия за опазване на културното наследство има своеобразен юбилей – 15 години, и традиционните награди за Чудесата на България ще станат част от вълнуващ концерт-церемония.

Храмът на културното наследство

На 1 ноември едно от най-големите културни Чудеса на България – Народният театър „Иван Вазов“, се превръща в сцена на времето и храм на културното наследство, в който 800 души ще изживеят вълнуващото пътешествие на българския дух от праисторията до днес. Народният театър е основен партньор на голямото събитие, което се провежда с подкрепата на Министерство на културата.

Спектакълът-церемония се организира от Общество „Културно наследство“, българският представител на най-голямата и най-влиятелна европейска организация за опазване на културното наследство „Европа Ностра“. „Стандарт“, БНТ и БТА са медийни партньори на събитието. То ще бъде излъчено по Националната телевизия на 8 ноември 2025 г. от 15:30 часа.

По покана на Общество „Културно наследство“ в четвъртък в България специално за церемонията пристигна вицепрезидентът на Европа Ностра Греъм Бел. Той ще връчи едни от най-големите награди на церемонията.

Министри, депутати и дипломати - специални гости на концерта

Оскарите за Чудесата ще бъдат раздадени от министри и най-големите имена на словото и духа у нас.

Гости на концерта - церемония ще бъдат министри, депутати, кметове, целият дипломатически корпус, директори на музеи, библиотеки, читалища, най-големите историци и археолози у нас, ректори на университети, ръководството на БАН, представители на бизнеса, целият културен елит, неправителствени организации.

Специални гости на церемонията ще са младежи от цялата страна, членове на Младежка академия "Чудесата на България".

10 големи изненади чакат българите в Нощта на чудесата

След голямата изненада - Деян Донков и Анна Кошко, огъня на българския дух ще запалят невероятните „Вакали“. Глас в небето ще извиси космическата Валя Балканска. Николина Чакърдъкова и Неврокопският ансамбъл ще разтресат сцената. А Звезди Керемидчиев ще изпълни за първи път на сцена песента по текст и музика на Огнян Иванов „Ние сме българи“. Аранжиментът е на Звезди и Огнян.

Гостите в залата ще бъдат свидетели и на още едно музикално чудо – Иван Лечев с цигулка и Константин Цоков на рояла ще представят хита на ФСБ „На път“. А децата от центъра за изкуства „Зорница“ и Димитър от тандема Димитър и Христо ще докоснат с песен сърцата на всички българи.

Пътешествието през вековете

Уникални видеа ще представят най-големите открития, атракции и дестинации у нас. А във фоайетата на Народния театър ще блести изложба от 50 огромни фотопана с Чудесата на България.

Режисурата на спектакъла, цялостното му оформление и спиращите дъха клиповете, които ще бъдат излъчени в залата на Народния театър, са дело на лидера в аудио-визуалните продукти "Smile Media", дългогодишен партньор на „Стандарт“ и „Чудесата на България“.

Голямото гласуване

Чудо на годината и Атракция на годината бяха определени с гласуване в агенция „Стандарт“, което тръгна на 10 октомври и продължи до 30 октомври 2025 г. В класацията участваха крепости, светилища, манастири, съкровища, дестинации, които са били отличавани или номинирани в кампанията през последните 15 години. Вотът е за новите Чудеса на България, които влизат в новия модерен разказ за култура и туризъм, наречен Бранд България.

