Жечо Станков разкри 3 причини Спецов да поеме "Лукойл"

Министърът на енергетиката Жечо Станков разкри няколко причини Румен Спецов да стане особен търговски ,правител на "Лукойл". Товао е на база доклад, внесен от министъра на икономиката.

„Кой по-добре познава начина на разплащане, начина на работа на рафинерията, освен НАП. Така че нейният досегашен директор поема руля, ще следи и ще е отговорното лице пред нашите партньори, категоричен е той.

„Горивата , акцизните стоки са под пряко ръководство на шефа на приходната агенция, така че той има съприкосновение ежедневно с акцизни складове и акцизни стоки. Такива са горивата в България, така че мисля че има опит, но нека да видим. Времето ще покаже, а аз съм уверен, че той ще се справи”, категоричен е и Румен Христов от ГЕРБ-СДС.

Министър Жечо Станков каза още, че дерогацията е огромен успех, защото ще гарантира сигурността на доставките на горива у нас.

„На територията на страната има достатъчно горива, които да обезпечават българските граждани и бизнес”, заяви енергийният министър.

По думите му дерогацията, дадена от САЩ, дава необходимата сигурност на доставките и гарантира, че ще има стабилност на цените. Няма никакви допълнителни условия и ангажименти, които страната е поела във връзка с отсрочката, дадена от Щатите - напротив, трансакциите и начинът, по който е дадена дерогацията, дават спокойствие на финансовите институции в България, които да продължат да доставят своите услуги на предприятията.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com