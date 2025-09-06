Зърнените пазари тръгват надолу, Европа усеща глобалния натиск

Цената на пшеницата в Европа, включително фючърсите на борсата „Юронекст“ в Париж,

регистрира спад през седмицата,

съобщават експертите на Софийската стокова борса. Причината е силната конкуренция за износ от страна на Русия и Украйна, както и очакванията за по-голямо от прогнозираното световно производство.

Фючърсите в Париж се задържаха на нива около 175 евро за тон,

което е показателно за понижено търсене и натиск върху цените. Подобна тенденция се отчита и в САЩ и Русия, където пазарите също реагираха с поевтиняване заради глобалната динамика и силното предлагане.

Царевицата и слънчогледовото олио също тръгват надолу

Спадът не се ограничава само до пшеницата. Цената на царевицата в САЩ и Европа също отбеляза понижение, като на борсата „Юронекст“ в Париж тя достигна около 187 евро за тон. Нерафинираното слънчогледово олио с доставка в Ротердам също поевтиня леко и се търгуваше около 1356 долара за тон. Анализаторите обясняват, че тези движения са резултат от комбинацията между благоприятни добиви и засилена конкуренция на международните пазари.

Въпреки това в България търговията със зърнени стоки остава спокойна, като се запазва интересът към фуражна пшеница и ечемик при стабилни нива на котировките.

Българският пазар остава стабилен

На Софийската стокова борса котировките на фуражна пшеница насипно са около 340 лева за тон, докато предлагането се движи близо до 450 лева. За фуражен ечемик офертите достигат 400 лева за тон, а хлебната пшеница от стари реколти се предлага за 450 лева, при начална цена от страна на купувачите около 270 лева. Цените на основните хранителни стоки остават стабилни, а интересът към семена и ядки също е отчетлив – офертите се движат между 2500 и 6800 лева за тон.

При индустриалните стоки пазарът остава активен: имаше сделки за природен газ на цена 1424,32 лева за хиляда литра и за газьол за промишлени и комунални цели на 1838,02 лева за хиляда литра. Така, докато световните пазари на зърно и маслодайни култури усещат натиск от силното предлагане, в България търговията продължава да се движи в спокойни и предвидими рамки.

