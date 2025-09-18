Vivacom празнува 30 години от създаването на Център за управление на мрежата

Vivacom отбеляза 30 години от създаването на своя Център за управление на мрежата (ЦУМ) – ключово звено за надеждността, иновациите и непрекъснатото наблюдение на комуникационната инфраструктура на телекома. От първите системи за мониторинг до управлението на интерактивна телевизия, облачни решения и наблюдение на фотоволтаични централи – еволюцията на ЦУМ върви ръка за ръка с технологичния напредък на Vivacom.

През последните пет години Vivacom инвестира в Центъра за управление на мрежата над 1 500 000 лева в системи, приложения, лицензи, сграден фонд и инфраструктура. Тези средства осигуряват голям брой системи за наблюдение, повишават автоматизацията, оптимизират времето за реакция, както и създават модерна, комфортна и безопасна среда за работа.

„Вече три десетилетия нашият Център за управление на мрежата е сърцето на надеждността на Vivacom. От 2G до 5G, както и във фиксираните и телевизионните услуги, развиваме автоматизация, процеси и експертиза, които гарантират непрекъсната свързаност 24/7/365. Всеки сигнал преминава през Центъра за управление на мрежата — наблюдаван и анализиран с ясни приоритети и бърза реакция. Горди сме с пътя, екипа и доверието към милионите услуги, които пазим стабилни всеки ден“, сподели Николай Гаврилов, главен технически директор на Vivacom.

Създаден през 1995 г., във време на технологична трансформация – преминаването от аналогова към цифрова телефония – Центърът за управление на мрежата е първият и единствен по рода си в България към онзи момент. Той е важен за всички услуги на компанията - мобилни, фиксирани, ТВ услуги на Vivacom, облачни решения, както и наблюдение на собствените си фотоволтаични централи и други. Основната отговорност на центъра е да следи за работоспособността на всички тези системи и услуги.

През годините центърът налага централизиран 24/7 мониторинг като стандарт на Vivacom. В резултат на професионалната дейност на над 100 инженери и експерти състоянието на мрежата и оптичните пръстени се контролира непрестанно, проблемите се диагностицират незабавно, прилагат се решения, които поддържат непрекъснато функциониране на системите. Така центърът за управление на мрежата подпомага оптичната инфраструктура, която днес достига до 1 600 000 домове. През центъра се проследяват и гарантират достъпа и качеството на всички телевизионни услуги на Vivacom. Ролята на центъра е ключова и за 5G мрежата на Vivacom, която е с най-голямо покритие в България.*

Центърът за управление на мрежата на Vivacom е сертифициран по ключови ISO стандарти за качество, опазване на околната среда, здраве и безопасност, както и за информационна сигурност и защита на личните данни, което гарантира високо ниво на надеждност и доверие към услугите на компанията.

* Победител в категория “5G Coverage Experience” според доклада Mobile Network Experience на Opensignal за България от януари 2025 г.. © 2025 Opensignal Limited. Повече на vivacom.bg.

