Турски холдинг купува легендарен хотел в Пловдив

До края на годината емблематичният за града „Гранд хотел Пловдив“ може да има нов собственик. Турски холдинг с мащабен бизнес в туризма в южната ни съседка и в Кипър води финални преговори за придобиването на бившия „Новотел“.

Хотелът, известен дълги години като „Новотел Пловдив“, беше сред най-ярките символи на местния туризъм. През 2019 г. премина в активите на бургаския предприемач Сава Чоролеев, който го закупи за около 45 млн. лв.

Най-големият акционер в предприятието за захарни изделия „Победа“ – Бургас, Чоролеев притежава още хотел и казино „Платинум“ в Слънчев бряг и казино в хотел „Перун“ в Банско.

Преговорите между него и турските инвеститори започнаха още миналата година, но разминаване в офертите отложи сделката. Сега споразумението е във финална фаза, пише Лупа.

Според източници от преговорите новите собственици планират да започнат веднага модернизация и обновяване на хотела и казиното. Целта е „Гранд хотел Пловдив“ отново да се превърне в топ дестинация за конгресен и развлекателен туризъм, пише "Марица".

Оригиналната сграда на „Новотел Пловдив“ е проектирана от френското инженерно дружество SODETEG, а главен изпълнител е Centrapt et Brise. Строителството започва през 1975 г., като в него участват български и френски специалисти.

Любопитен факт е, че тогавашният директор на „Балкантурист“ Запрян Запрянов поставя капсула с паметен текст на български и френски език в основите на сградата.

В завършен вид през 1977 г. „Новотел Пловдив“ предлага 322 стаи и апартаменти с общо 750 легла, два ресторанта – „Бендида“ с европейска кухня и „Евридика“ с български ястия, нощен бар, търговски обекти и конферентни зали. Зала „Москва“ побира 300 гости, а зала „Париж“ – 120.

Хотелът разполага още с два басейна – закрит с топла вода и открит за лятото, спортен център, зали за гимнастика и електронни игри, тенис корт, сауна и фризьорски салон.

Официалното откриване се състоя на 29 юли 1977 г., месец предсрочно, като специален гост беше френският посланик Кристиян Маличенко.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com