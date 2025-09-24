Хампарцумян предупреди! Това води до катастрофа

Новите дългове, които България поема, се разпиляват в пясъка, отиват в някакви заплати в публичния сектор, неефективни проекти. Никой не говори в България за ефективността на публичните пари. Това коментира пред Нова телевизия финансистът Левон Хампарцумян относно исканията за свиване на разходите в публичния сектор.

„Това е бавно рязане на клона, върху който седим. Да, ще вдигнем (заплатите на държавните служители - бел. ред.), но какво като вдигнем, като от другата страна тези пари купуват все по-малко стоки и услуги, защото помпаш пари в непродуктивни системи“, подчерта той.

„МВФ, в който България е акционер, дава съвети. Но те имат перфектните инструменти – никой друг няма глобално такива инструменти, да спре една икономика от свободно падане и да я стабилизира. Нямат, обаче, инструментите, нямат и мандат за това, да осигурят икономически растеж“, обясни финансистът относно прогнозите и съветите на МВФ към България.

По думите на Хампарцумян, дългосрочното натрупване на дефицити води до катастрофа. Дефицитът служи в трудни моменти като по време на пандемията или началото на войната в Украйна. "Но просто така да си правим дефицити и тези 3% да станат новото нормално, е пътят към катастрофа", предупреди той.

Финансистът обясни, че при бума на цените на имотите и бума на кредитирането няма директен риск за банките. "Ако в един момент имотният пазар прегрее - това са 2-3 големи града в България, основно София, може да има някакво сътресение, но има инструменти, с които това да се посрещне. Не е опасно за бизнеса на банките. Но е опасно за бизнеса на хората, които са с недвижимости. Особено ако е взето с цел инвестиция в бъдеще", заяви той.

Според Михаил Кръстев, изпълнителен директор на Съюз за стопанска инициатива, трябва да се ограничи ръстът на заплатите в публичния сектор.

„Ние виждаме, че това са неустойчиви ръстове, които няма как българската държава да поеме. Препоръките на МВФ за ограничаване на разходната част на бюджета с 1% (от БВП – бел. ред. ) няма да свърши никаква работа. Средносрочната прогноза за тази година беше , че ние трябва да емитираме над 40 млрд. лв. нови дългове, за да си покрием старите емисии и да покрием разходите в бюджета“, посочи той.

„Ние генерираме рекордни приходи всяка година. Нямаме нужда от увеличаване на данъчната тежест. Малко е детинско да се подхвърлят някакви идеи. Какви са ефектите от тези идеи“, коментира той предложенията да се вдигнат някои данъци в България.

Според него дори увеличаване на ДДС с 2% не би решило проблема с прекалено раздутата разходна част.

„Ние няма да си решим дефицита дори с огромно увеличаване на данъчната тежест“, допълни Кръстев.

„Не може пенсиите да са нараснали с толкова висока база, ние счупихме швейцарското правило, след това започнахме да дебатираме дали трябва да продължаваме с швейцарското правило или не. При положение, че го счупихме по време на Covid”, подчерта той.

По думите му, приходите в хазната са рекордни всяка година. Това, което може да се направи, е да се намали темпът на увеличение на доходите в бюджетния сектор, както и да се спре увеличението на минималната работна заплата „по тази абсурнда формула, която не отговаря на никакви критерии“.

