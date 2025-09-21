Как да преобърнем семейния си бюджет в евро? Безценни съвети

Преходът към еврото е една от най-сериозните икономически стъпки, пред които се изправя България. От 1 януари 2026 г. лева вече няма да бъде официалната валута у нас, което поставя въпроса: готово ли е българското семейство за това?

Отговорът според експертите е: време е да започнем подготовката още сега.

Семейният бюджет в преход: пробно в евро и в лева

Според Росица Вартоник – основател и директор на фондация „Инициатива за финансова грамотност“, септември, октомври и ноември са изключително подходящи месеци за изготвяне на пробен семеен бюджет – както в лева, така и в евро.

„Който има навика да си подготвя семейния бюджет в лева и го прави успешно, той ще може да го прави също толкова успешно и в евро“, коментира Вартоник в интервю за БТА. Според нея, самата смяна на валутата не променя стойността на парите – това е просто нов начин на изразяване.

Това означава, че още сега можем да започнем да водим бюджета си двойно – в лева и в евро. Така ще се адаптираме по-лесно, без стрес и объркване в първите месеци след преминаването към единната европейска валута.

Бюджетът – на хартия, в Excel или в приложение

Начинът, по който водим бюджета си, не е от съществено значение. Можем да използваме:

Тетрадка или хартиен планер;

Таблица в Excel или Google Sheets;

Приложения за бюджетиране (като Spendee, Mint, Wallet и др.).

Важно е да следим както приходите, така и разходите – и да ги водим паралелно в лева и евро (според фиксирания курс 1 евро = 1.95583 лв.).

В брой или по сметка? Няма значение – важното е да планираме

Няма универсално правило дали е по-добре да боравим с кеш или да държим парите си по банкови сметки. Вартоник отбелязва, че хората често осъзнават по-добре разходите си, когато плащат с налични средства, но подчертава и нуждата да се адаптираме към дигиталния свят.

„Харесва ни или не, дигитализацията вече е част от нашия живот“, казва тя.

Затова е важно да следим разходите си и през приложенията на банките – за да не губим контрол върху семейните финанси.

Годишният финансов план – сърцето на семейния бюджет

Преминаването към евро е добър повод да си направим цялостен годишен финансов план. Вартоник препоръчва да започнем с анализ на настоящото си финансово състояние и да си поставим цели за 1, 5 или 20 години напред.

Какво включва това:

Сумираме годишните си доходи;

Заделяме процент (10–25%) за финансови цели – жилище, автомобил, ваканция, образование;

Разпределяме останалото по месечни пера – храна, сметки, транспорт и др.

Тази система ни дава предвидимост и контрол – особено важни при валутна промяна.

Спестяването – навик, който не зависи от валутата

Ако доходите ни са ограничени, не е нужно да заделяме големи суми. Според Вартоник, дори 20 лева на месец са добра отправна точка:

„По-важно е да изградим навик за спестяване – това ще ни помогне да постигнем житейските си цели.“

С течение на времето дори малките суми водят до голяма промяна.

Семейният бюджет – без дефицит

Една от ключовите разлики между държавния и семейния бюджет е, че в домакинството не можем да си позволим дългосрочен дефицит. Животът "на кредит" води до дългова спирала, която може да е трудно преодолима.

Вартоник съветва:

След като заделим средства за финансови цели, се разпростираме според остатъка.

При извънредни доходи – решаваме какво да направим с тях (спестяване, инвестиции, извънредни разходи).

Кредити? Да, но с мярка

Ако планираме нов кредит, трябва внимателно да преценим дали можем да си го позволим. Банковите институции изчисляват така нареченото съотношение "дълг към доход" – то не трябва да надвишава:

30–35% от месечния доход (препоръчително);

50% – горната допустима граница.

За потребителски кредити – не повече от 5–10% от дохода.

Поколенията и еврото: кой ще се адаптира по-лесно

Според Вартоник, младите и хората на средна възраст няма да имат особени трудности – мнозина вече боравят с евро при пътувания, онлайн пазаруване или трансакции.

По-трудно ще е за възрастните хора, особено тези, които разчитат на кешови разплащания и не използват дигитални услуги.

„Близките им – деца, внуци – трябва да ги съпътстват в процеса“, препоръчва експертът.

Най-важното е да обясним спокойно и с примери, че макар валутата да се сменя, стойността на парите остава същата.

