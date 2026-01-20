Скромно село става баровски квартал на София. Лавина от строежи

Волуяк вече не е периферията на столицата, а една от най-динамичните точки на имотната карта. Селото, което доскоро беше тихо, скромно и почти незабележимо, днес се превръща в територия на активни сделки, ново строителство и засилен инвеститорски интерес. Близостта до София, инфраструктурните връзки и наличието на свободни терени го превръщат в естествено продължение на града.

Какви имоти се предлагат и на какви цени

Пазарът във Волуяк е изключително разнообразен. Предлагат се както големи парцели за строителство, така и готови къщи, реновирани имоти и нови проекти. Цените на парцелите варират между 80 и 120 евро/кв.м, като най-атрактивните терени – близо до главните пътища или с панорама – достигат и по-високи стойности.

Къщите в района се движат между 240 000 и 350 000 евро, като новото строителство е в модерния стил „градска вила“ – чисти линии, големи прозорци, функционални дворове. Има и по-луксозни имоти, които надхвърлят половин милион евро, особено в зоните, които вече се оформят като бъдещи квартали.

Кой купува имоти във Волуяк

Профилът на купувача се промени. Ако преди години Волуяк привличаше предимно местни жители или хора, търсещи евтини парцели, днес интересът идва от:

млади семейства, които искат къща близо до София, но на разумна цена

IT специалисти и хора, работещи хибридно

инвеститори, които търсят големи терени за бъдещи комплекси

предприемачи, които комбинират жилище и малък бизнес

Това е новата вълна заселници – хора, които искат пространство, въздух и спокойствие, но без да се отказват от удобствата на столицата.

Защо Волуяк е толкова търсен

Причините са няколко и всички са логични. Първо – близостта до София. Пътят до центъра е около 15–20 минути, а до Обеля и метрото – още по-малко. Второ – Северната скоростна тангента, която превърна района в ключова връзка между западната и северната част на столицата. Трето – магистрала „Европа“, която минава в непосредствена близост и прави достъпа до индустриалните зони изключително удобен.

И не на последно място – цените все още са по-ниски от тези в южните и източните села, което прави Волуяк естествен избор за хора, които искат къща, но не могат или не желаят да плащат премиум стойности.

Инвеститорският интерес – новият двигател на промяната

Инвеститорите вече гледат на Волуяк като на следващия логичен „разширителен пояс“ на София. В района се предлагат големи парцели – някои от тях над 10 декара – подходящи за затворени комплекси, логистични бази или смесени проекти.

Появяват се и първите концепции за малки затворени комплекси от къщи, които да предложат сигурност, инфраструктура и обща среда – модел, който вече е доказан в Бистрица, Панчарево и Лозен.

Строи ли се активно

Да – строителната активност е видима. Нови къщи се появяват по периферията на селото, а в някои части вече се оформят цели нови улици. Строят се модерни еднофамилни домове, двуетажни къщи с двор, както и по-големи имоти, предназначени за бъдещи комплекси.

Това е строителство, което следва тенденциите – енергийна ефективност, минимализъм, големи прозорци, функционални дворове.

Инфраструктура и достъп

Волуяк има добра пътна връзка със София – асфалтови улици, бърз достъп до тангентата и магистралата. ЖП линията също е фактор – влакът до Централна гара е удобна алтернатива за част от жителите.

Озеленяването е смесено – има стари дървета и зелени площи, но новите зони тепърва се оформят. Инвеститорите започват да включват озеленяване в проектите си, което постепенно променя облика на района.

Волуяк – бъдещ топ квартал на София

Всичко сочи, че Волуяк е на прага да се превърне от село в реално градско разширение. Инфраструктурата, строителството, интересът на купувачите и инвеститорите – всички линии се пресичат в една точка: това е място, което расте бързо и уверено.

Имотният бум тук не е случаен. Той е резултат от логика, локация и новите нужди на хората. Волуяк вече не е просто точка на картата – той е следващата голяма история в имотния пазар около София.

