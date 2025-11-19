Работодатели гневни! Държавата ни лишава от 1 млрд. евро

Близо 1 млрд. евро ще бъдат взети догодина от хората и бизнеса чрез увеличаването на осигуровките и данъка върху дивидента. Ще се случи в момент, в който българската икономика започва да се забавя. Това предупреди Кирил Бошов от Асоциацията на индустриалния капитал в България, а думите му бяха подкрепени от Станислав Попдончев от БСК.

Аргументите на бизнеса за риска от обедняване

„В обществения сектор също се получава неравенство. За едни има огромни увеличения на заплатите, за другите никакво. НАП е един от примерите, където не се предвижда ръст на заплатите въпреки че си вършат работата“, каза Попдончев.

При 5% ръст на заплатите в администрацията няма да е нужно увеличаване на осигурителната вноска. Но това означава развързване на автоматичното вдигане на заплатите, добави той пред Нова телевизия.

Този бюджет удря бизнеса и прави работещите по-бедни, предупреди и икономистът Никола Филипов.

Актуализация на данъчните оценки

Като смислен начин да се осигурят повече приходи за бюджета Бошов посочи вдигането на данъчните оценки на имотите.

„Те не са актуализирани от 2006 година и актуализацията им означава 1,2 млрд. евро нови приходи, включително и от ДДС. Ще се осигури и стабилност на общините“, заяви той.

