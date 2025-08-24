Промяна с цената на газа през септември

Предлагат по-евтина цена на газа през септември.

"Булгаргаз" ЕАД предлага за септември да бъде утвърдена цена на природния газ, по която общественият доставчик продава природния газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, в размер на 60,99 лева за мегаватчас (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Това се посочва в заявлението на "Булгаргаз" до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), публикувано на страницата на регулатора.

Това е с 1,77 на сто по-малко от утвърдената от КЕВР цена на природния газ за август, която е 62,09 лева за мегаватчас, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

КЕВР утвърди цена на природния газ за юли от 64,55 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). За юни утвърдената цена беше 64,32 лева за мегаватчас (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), а за май - 64,40 лeва за мегаватчас.

