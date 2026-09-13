По-евтина "Гражданска отговорност", но само за тези шофьори
"Бонус малус” ще успее да повлияе върху поведението на повечето водачи
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"Бонус малус” ще успее да повлияе върху поведението на повечето водачи
Това се посочва в заявлението на "Булгаргаз" до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР
Кога бедни и богати ще плащат за електричество на различни цени
Приеха на първо четене в комисия законопроект
Очакват цените отново да се вдигат след спада през 2012-а