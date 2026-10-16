Проф. Жечко Димитров пред СТАНДАРТ: В „Ел Би Булгарикум“ работим над нов тип пробиотици и постбиотици

В световен мащаб се разработват пробиотици, насочени към различни микробиоми – чревен, орален и кожен, както и препарати с благоприятно въздействие върху клетъчното стареене, настроението и др., казва ръководителят на Лаборатория "Молекулярна биология" в "Ел Би Булгрикум" проф. Жечко Димитров

- Г-н Димитров, през юли на посещение в България беше ръководството на японската корпорация „Мейджи“, за да отчете подготовката по изпълнението на съвместния 10-годишен стратегически проект. Какво може да очаква България от това партньорство?

- През периода 2025–2035 г. се изпълнява съвместен научноизследователски проект между научните центрове на „Ел Би Булгарикум“ и японската корпорация „Мейджи“. Той е важна част от стратегическото партньорство между двете компании, което започва още през 1973 г. със сключването на първия лицензионен договор.

През годините досега са реализирани редица успешни съвместни научноизследователски проекти, сред които петгодишният проект с японската агенция JICA в периода 1997–2002 г., както и повече от 12 едногодишни проекта, свързани с изследване на свойствата на млечнокиселите бактерии и разработване на нови закваски за кисели млека.

Настоящият десетгодишен проект с „Мейджи“ си поставя амбициозни цели за изследвания с най-съвременни научни методи на полезните свойства на българското кисело мляко и потенциалното му въздействие върху човешкото здраве. Резултатите ще допринесат за утвърждаване и повишаване на престижа на националния ни продукт по света. Получените научно защитени данни ще допринесат за аргументиран избор на българското кисело мляко пред други ферментирали млека.

Част от изследванията ще са насочени към доказване на благоприятните ефекти на киселото ни мляко към човешкия чревен микробиом. Други изследвания ще са свързани с проява на пробиотични ефекти: имуностимулиране, противовъзпалителна активност, хиполипидемични свойства, профилактика на високо кръвно налягане и др. Още една важна посока е разработването на нови закваски за българско кисело мляко с доказани чрез молекулярни методи позитиви върху човешкото здраве. Това е възможност не само за развитие на нови продукти, но и за създаване на допълнително конкурентно предимство за „Ел Би Булгарикум“.

- Вие сте един от утвърдените учени в областта на микробиологията. Как работата ви като ръководител на лаборатория в „Ел Би Булгарикум“ се пресича с научните ви интереси?

- Основател и ръководител съм на лаборатория „Молекулярна биология“ в „Ел Би Булгарикум“. През годините съм въвеждал и разработвал нови молекулярни методи за изследване на пробиотичния потенциал на млечнокиселите бактерии и закваски.

Част от тези методи бяха въведени от мен в България преди около 15–25 години и впоследствие доведоха до създаването на аналитична платформа за оценка на пробиотичните свойства на бактериите.

Чрез тази система от анализи могат да бъдат изследвани голям брой щамове и да бъдат подбирани най-перспективните от тях за клинични изпитвания и разработване на пробиотични продукти.

- Как бактерията се превръща в краен продукт на рафта в магазина? Или иначе казано – какъв е пътят от откриването на един интересен бактериален щам до създаването на реален продукт и колко време отнема този процес?

- Това е дълъг процес, който често отнема повече от няколко години. На първо място при разработката на пробиотични продукти е важно да бъдат подбрани щамове с доказан пробиотичен потенциал.

Някои молекулярни изследвания продължават месеци, тъй като е необходимо да бъдат сравнени свойствата на голям брой щамове и да бъдат идентифицирани най-перспективните. Значителна част от тези изследвания в „Ел Би Булгарикум“ се реализират по проекти с европейско финансиране. Важен резултат от научноизследователската и развойната дейност на компанията е успешната реализация на 12 проекта с външно съфинансиране.

След избора на подходящи щамове с пробиотичен потенциал идват следващите етапи – клинични тестове и патентоване на конкретни щамове. Необходими са технологични оптимизации за осигуряване на оптимално развитие и активност на щамовете. Следват производствени тестове, пилотна серия, предпазарно развитие и едва след това – излизане на пазара. Качеството на продуктите се контролира регулярно чрез специализирани методи, включително и такива, насочени към здравословни характеристики.

- Как потребителят да различи продукт, зад който стои сериозна наука, от продукт, който просто използва модерното звучене на думата „пробиотик“?

- На първо място е важно щамовете в пробиотичните продукти да имат научно изследвани и добре документирани свойства. Документираните резултати дават сравнителна характеристика, която аргументира избора на даден щам.

Клиничните изследвания и патентите са едни от меродавните доказателства за проява на пробиотични ефекти. Най-същественото е, че твърденията за определени свойства трябва да бъдат подкрепени с надеждни научни данни. С други думи, декларативните твърдения за пробиотични ефекти трябва да отстъпят място на реалните научни доказателства.

- Вие ръководите и Акредитираната лаборатория за изследване на храните към „Ел Би Булгарикум“. Може ли съвременната молекулярна биология да установи неща, които преди години е било невъзможно да бъдат установени?

- Определено. Молекулярната биология е една от най-бързо развиващите се научни области. Постоянно се разработват нови аналитични подходи, технически средства и методи, които позволяват все по-задълбочено изследване на молекулярно ниво.

Това дава възможност да се достига по-високо равнище на достоверност и категоричност в изследванията, което е от полза за науката за пробиотиците като цяло.

Основна задача на Акредитираната лаборатория за изследване на храните към „Ел Би Булгарикум“ е да се анализират характеристики, свързани с качеството на продуктите, включително активността на бактериите с полезни свойства.

- Какво можем да очакваме от „Ел Би Булгарикум“ през следващите няколко години? Има ли разработки, за които можете да подскажете още сега?

- Разработваме нов тип пробиотици и постбиотици, насочени към конкретни групи потребители и специфични потребности с акцент върху профилактиката на определени заболявания, както и върху подобряване на качеството на живот. Връзката пробиотик – човешки организъм се доказва с най-съвременни научни методи, голяма част от които стават възможни благодарение на инвестицията по съвместния проект между научните центрове на „Ел Би Булгарикум“ и японската корпорация „Мейджи“.

Има интересни разработки, но предпочитам да говорим за тях, когато бъдат готови да стигнат до пазара.

- Какви са съвременните тенденции в производството на пробиотици? Какви нови продукти могат да се очакват в световен мащаб и докъде може да стигне науката в това отношение?

- В световен мащаб се разработват пробиотици, насочени към различни микробиоми – чревен, вагинален, орален и кожен, както и препарати с благоприятно въздействие върху метаболините процеси, клетъчното стареене, настроението, хормоналния баланс и др. Основна цел е да се подпомогне профилактиката на социално значими заболявания в световен план, както и да се повиши качеството на живот.