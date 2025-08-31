Потребителската кошница пак поскъпна

До 98 лева, т.е. с 1 лев, през тази седмица се е увеличила цената на потребителската кошница с най-необходимите продукти на едро.

Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържища.

С 11% през тази седмица е поскъпнало зелето, с почти десет на сто - картофите. Увеличение има и в цените на яйцата, краставиците и киселото мляко.

Червените чушки поевтиняват с близо 6%, намаление има в цените на брашното, доматите, прасковите и кайсиите.

Най-високи цени на едро на отделни продукти тази седмица са отчетени в София. Цената на кашкавала в столицата минала 30 лева за килограм на едро, докато в Благоевград цената е малко над 12 лева, предава БНТ.

В София най-скъпи са и сиреното, каймата, оризът, олиото и брашното.

