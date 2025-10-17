Последно сбогом: 25 автомобила изчезват през 2026

Eдна кола и добре да живее, умира и друга идва на нейно място, ако си позволим да перифразираме знаменития Омуртагов надпис. В последните години обаче естественият кръговрат в автомобилната индустрия утрои темпото си. Причините си много: продължаващият отлив към SUV модели унищожава традиционните седани; новите регламенти за емисии ликвидират забавните коли с ДВГ; много от достъпните коли, движили Европа в продължение на десетилетия, си отиват, защото вече не отговарят на порасналите апетити на производителите за високи маржове на печалба. Каквато и да е причината, над 100 различни модела няма да доживеят до 2026. "Аутомедия" представи списък с по-значимите сред тях.
25 коли, които ще изчезнат през 2026:
BMW X4
Audi A4
Mercedes GLC Coupe и GLE Coupe
Honda Civic Type R
Bugatti Chiron и Mistral
Fiat Tipo
Ford Focus
Volkswagen Touareg
Nissan GT-R
Audi A1
BMW Z4
Toyota GR Supra
Nissan Altima
Chevrolet Malibu
Audi Q8 e-tron
Lexus LS и LC500
Mazda MX-30
Mercedes-Benz EQB
Subaru Legacy
Toyota bZ4X
Volvo S60 и S90
Kia Soul
Porsche 718
Jeep Wagoneer
BMW 8-Series Gran Coupe
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com