Последно сбогом: 25 автомобила изчезват през 2026

Eдна кола и добре да живее, умира и друга идва на нейно място, ако си позволим да перифразираме знаменития Омуртагов надпис. В последните години обаче естественият кръговрат в автомобилната индустрия утрои темпото си. Причините си много: продължаващият отлив към SUV модели унищожава традиционните седани; новите регламенти за емисии ликвидират забавните коли с ДВГ; много от достъпните коли, движили Европа в продължение на десетилетия, си отиват, защото вече не отговарят на порасналите апетити на производителите за високи маржове на печалба. Каквато и да е причината, над 100 различни модела няма да доживеят до 2026. "Аутомедия" представи списък с по-значимите сред тях.

25 коли, които ще изчезнат през 2026:

BMW X4

Audi A4

Mercedes GLC Coupe и GLE Coupe

Honda Civic Type R

Bugatti Chiron и Mistral

Fiat Tipo

Ford Focus

Volkswagen Touareg

Nissan GT-R

Audi A1

BMW Z4

Toyota GR Supra

Nissan Altima

Chevrolet Malibu

Audi Q8 e-tron

Lexus LS и LC500

Mazda MX-30

Mercedes-Benz EQB

Subaru Legacy

Toyota bZ4X

Volvo S60 и S90

Kia Soul

Porsche 718

Jeep Wagoneer

BMW 8-Series Gran Coupe

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com