Пълен обрат на пазара на коли втора ръка

Според Института за автомобилни изследвания, европейският индекс на цените на едро на употребявани автомобили е спаднал от 140,9 през август до 140,1 през септември. Така септември стана третият месец, през който индексът спадна.

В същото време, от началото на 2025 г., индексът показва ръст от 3,6%, като се е повишил от 135,2 през януари до 140,1 през септември. В сравнение със септември миналата година, цените на употребяваните автомобили са се увеличили с 2,4%.

Годишно увеличение на цените се отчита във всички сегменти на автомобилния пазар.

Динамика на цените през третото тримесечие:

бензинови автомобили (-2,5%);

дизелови превозни средства (-1,3%);

хибридни превозни средства (+0,3%);

Електрически превозни средства (+1,5%).

Заслужава да се отбележи, че ценовият индекс AUTO1 показва месечната промяна в цените на едро на употребявани автомобили в Европейския съюз, пише "Блиц". Той се определя въз основа на анализ на над 5 милиона сделки за продажба на употребявани автомобили в цяла Европа. Началната точка на индекса е януари 2015 г., когато базовата стойност е била 100. Всички следващи стойности се изчисляват спрямо тази базова стойност.

